Thông tin mới về hơn 1.300 container nông sản ách tắc ở cửa khẩu

TPO - Sáng nay (1/2) các đơn vị của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Y tế, Công Thương đang tiếp tục họp để thống nhất phương án xử lý hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định số 46 về quản lý an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu.

Liên quan đến việc hơn 1.300 container ghe thuyền nông sản, thực phẩm, nguyên liệu nhập khẩu bị ách tắc do vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị định 46, trao đổi với PV Tiền Phong sáng 1/2, ông Huỳnh Tấn Đạt - Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Môi trường - cho biết, đến thời điểm này, tình trạng ùn tắc cơ bản đã được giải quyết, trong đó có các cửa khẩu trọng điểm như tại Tây Ninh và một số địa bàn khác.

Theo lãnh đạo Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, nguyên nhân dẫn đến tình trạng thông quan hàng hoá nhập khẩu gặp khó là do quá trình triển khai Nghị định số 46/2026 đã có sự thay đổi về phương thức kiểm tra an toàn thực phẩm so với quy định trước đây.

Nghị định số 46 có hiệu lực ngay trong khi chưa có văn bản hướng dẫn chi tiết về phương thức kiểm tra, trình tự lấy mẫu, thời gian kiểm nghiệm; đồng thời chưa có quy định chuyển tiếp đối với các lô hàng đã nhập khẩu hoặc đang làm thủ tục trước thời điểm Nghị định có hiệu lực.

Việc áp dụng đồng loạt phương thức kiểm tra mới với thời gian trả kết quả từ 5/7 ngày đã tạo áp lực lớn cho cơ quan kiểm tra, hệ thống kiểm nghiệm cũng như doanh nghiệp nhập khẩu, đặc biệt đối với các mặt hàng tươi sống, dễ hư hỏng.

Xe chở khoai mì vào bãi tập kết sau khi được thông quan tại Cửa khẩu Chàng Riệc (Tây Ninh).

Ông Ngô Hồng Phong - Cục trưởng Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường - cho biết, trong sáng nay các đơn vị chức năng của 3 bộ sẽ tiếp tục họp trao đổi kỹ thuật để thống nhất phương án hướng dẫn thực hiện Nghị định 46.

“Sau khi thống nhất được phương án, Cục sẽ báo cáo lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn tổ chức, cá nhân liên quan đồng thời có báo cáo gửi Bộ Y tế tổng hợp, báo cáo Chính phủ trong ngày 1/2 về các khó khăn, vướng mắc phát sinh và kiến nghị Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương thống nhất hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định số 46”, ông Phong cho hay.

Thông tin cập nhật từ Cục Hải quan cho biết, đến sáng 1/2 tại các cửa khẩu thuộc Hải quan Khu vực XVIII (Đồng Nai), Khu vực XX (Đồng Tháp, An Giang), đặc biệt KV XVII (Tây Ninh) đã không còn tình trạng ứ đọng. Cơ quan Hải quan đã bố trí lực lượng để thực hiện thủ tục cho các lô hàng mới phát sinh ngày 1/2.

Tuy vậy, nhiều doanh nghiệp vẫn bày tỏ sự sốt ruột chờ hướng dẫn khi hàng hóa đã về đến cửa khẩu, chi phí lưu kho, lưu bãi phát sinh từng ngày. Theo các doanh nghiệp, việc chậm ban hành hướng dẫn thực thi khiến họ lúng túng trong xử lý thủ tục, ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh trong dịp Tết.

Trước đó, hàng loạt doanh nghiệp phản ánh tình trạng hàng nông sản, nguyên liệu, nhập khẩu bị ùn ứ tại các cửa khẩu, tình trạng này diễn ra diện rộng trên cả nước, trong đó đặc biệt là tại Tây Ninh.