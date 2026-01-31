Đà Nẵng: Háo hức đi chợ Tết quê trên phố

TPO - Trong không gian rực rỡ sắc Xuân bên bờ sông Hàn, người dân và du khách háo hức sắm Tết ở "Chợ quê trên phố”, đồng thời, tham gia nhiều hoạt động Tết truyền thống như: gói bánh chưng, làm mứt, xin chữ thư pháp...