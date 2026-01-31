Háo hức đi chợ Tết quê trên phố

TPO - Trong không gian rực rỡ sắc Xuân bên bờ sông Hàn, người dân và du khách háo hức sắm Tết ở "Chợ quê trên phố”, đồng thời, tham gia nhiều hoạt động Tết truyền thống như: gói bánh chưng, làm mứt, xin chữ thư pháp...
Lễ khai mạc với hoạt động đánh trống khai hội, múa lân, trình diễn các loại hình nghệ thuật truyền thống... thu hút du khách quốc tế. Nhiều du khách nán lại để quay phim, chụp ảnh, tận hưởng không khí Tết cổ truyền.
"Tôi mua tiêu rừng, các loại đậu, măng muối, măng khô... Tôi cũng chọn thêm một vài loại bánh đặc trưng của Đà Nẵng để làm quà cho bạn bè, người thân. Không khí ở đây rất sôi động, hàng hóa đa dạng, các chị các mẹ mặc áo bà ba, đội nón lá bán hàng gợi nhớ cho tôi về các phiên chợ Tết ở quê", chị Trang nói.
Tại các gian hàng, người dân và du khách thích thú gói bánh chưng, bánh tét, đúc bánh in, sên mứt...; tham gia các trò chơi dân gian như: banh đũa, ô ăn quan, bài chòi, bầu cua, nhảy sạp...