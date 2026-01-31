Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Đà Nẵng:

Háo hức đi chợ Tết quê trên phố

Giang Thanh

TPO - Trong không gian rực rỡ sắc Xuân bên bờ sông Hàn, người dân và du khách háo hức sắm Tết ở "Chợ quê trên phố”, đồng thời, tham gia nhiều hoạt động Tết truyền thống như: gói bánh chưng, làm mứt, xin chữ thư pháp...

tp-cho-tet-viet-10-4524.jpg
Ngày 31/1, tại Công viên APEC, UBND phường Hải Châu (TP. Đà Nẵng) khai mạc Lễ hội Tết Việt - Bính Ngọ 2026 với sự tham gia của đông đảo người dân và du khách. Ảnh: Giang Thanh
tp-cho-tet-viet-1.jpg
Theo ông Nguyễn Văn Duy, Chủ tịch UBND phường Hải Châu, không chỉ là sự kiện văn hóa - nghệ thuật, Lễ hội Tết Việt còn góp phần làm phong phú chuỗi hoạt động trên trục văn hóa - lễ hội hai bên bờ sông Hàn, tạo nên không gian văn hóa sống động giao thoa giữa truyền thống và hiện đại với hình ảnh "làng trong phố" giữa đô thị.
tp-cho-tet-viet-9.jpg
Lễ khai mạc với hoạt động đánh trống khai hội, múa lân, trình diễn các loại hình nghệ thuật truyền thống... thu hút du khách quốc tế. Nhiều du khách nán lại để quay phim, chụp ảnh, tận hưởng không khí Tết cổ truyền.
tp-cho-tet-viet-21.jpg
Điểm nhấn của lễ hội là phiên chợ Tết Việt﻿ "Chợ quê trên phố" bên bờ sông Hàn. Các gian hàng được trang trí rực rỡ, ngập tràn sắc Xuân, bán các mặt hàng với giá cả ưu đãi để tạo điều kiện cho người dân và du khách sắm Tết.
tp-cho-tet-viet-7-4442.jpg
Đặc biệt, gian hàng của xã miền núi Hùng Sơn trong phiên chợ tấp nập khách mua. Các sản phẩm nông sản địa phương như: rau rừng, tiêu rừng, đẳng sâm, măng... rất được ưa chuộng.
tp-cho-tet-viet-5-4190.jpg
Việc mang nông sản xuống phố giúp đồng bào Cơ Tu tìm kiếm được đầu ra cho sản phẩm, góp phần làm phong phú thêm các sản phẩm hàng hóa Tết tại phiên chợ, giúp người dân và du khách có thêm lựa chọn mua sắm Tết.
tp-cho-tet-viet-23.jpg
﻿Đến Công viên APEC để tham quan, chụp ảnh, chị Nguyễn Thị Thùy Trang (du khách đến từ Hà Nội) bất ngờ với không khí tấp nập của chợ Tết. Dừng chân ở gian hàng của xã Hùng Sơn, chị chọn mua nhiều loại nông sản địa phương để làm quà.
tp-cho-tet-viet-2-2413.jpg
tp-cho-tet-viet-6-6877.jpg
"Tôi mua tiêu rừng, các loại đậu, măng muối, măng khô... Tôi cũng chọn thêm một vài loại bánh đặc trưng của Đà Nẵng để làm quà cho bạn bè, người thân. Không khí ở đây rất sôi động, hàng hóa đa dạng, các chị các mẹ mặc áo bà ba, đội nón lá bán hàng gợi nhớ cho tôi về các phiên chợ Tết ở quê", chị Trang nói.
tp-cho-tet-viet-13.jpg
Được biết, dịp này, UBND phường Hải Châu tặng hơn 800 phiếu mua hàng, mỗi phiếu trị giá 200 nghìn đồng để các hộ nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn sắm Tết ở các gian hàng "Chợ quê trên phố", giúp người dân đón Tết đầm ấm, đủ đầy hơn.
tp-cho-tet-viet-10.jpg
tp-cho-tet-viet-14.jpg
Tại các gian hàng, người dân và du khách thích thú gói bánh chưng, bánh tét, đúc bánh in, sên mứt...; tham gia các trò chơi dân gian như: banh đũa, ô ăn quan, bài chòi, bầu cua, nhảy sạp...
tp-cho-tet-viet-14-4585.jpg
Mỗi hoạt động là một lát cắt ký ức để người lớn tìm lại hương vị Tết xưa; để các em nhỏ thêm yêu, thêm hiểu về Tết Việt hôm nay; để du khách quốc tế được trải nghiệm không khí Tết cổ truyền của dân tộc.
tp-cho-tet-viet-11.jpg
Được biết, Lễ hội Tết Việt sẽ diễn ra từ nay đến hết ngày 1/2 với nhiều hoạt động diễn ra liên tục, tạo điều kiện cho người dân và du khách mua sắm Tết, đón Tết sớm﻿.
Giang Thanh
#Tết Việt #Đà Nẵng #chợ Tết #Lễ hội Tết Việt #chợ quê #du khách #Tết Nguyên đán #phường Hải Châu

