Xuyên đêm thông quan nông sản qua cửa khẩu Tây Ninh

TPO - Hoạt động thông quan nông sản nhập khẩu qua biên giới tỉnh Tây Ninh đã được nối lại, sau thời gian gián đoạn gây ùn ứ hàng hóa.

Làm việc xuyên đêm, không giới hạn giờ hành chính

Theo bà Đinh Thị Phương Khanh - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) tỉnh Tây Ninh, trước những khó khăn khi triển khai Nghị định 46, UBND tỉnh Tây Ninh đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ và đề xuất Bộ NN&MT hỗ trợ tháo gỡ. Với sự hỗ trợ của Bộ NN&MT và chỉ đạo sát sao từ Chính phủ, đến 14h30 ngày 31/1, hàng hóa được thông quan trở lại.

“Để nhanh chóng giải quyết lượng nông sản ùn ứ tại cửa khẩu sau thời gian gián đoạn, UBND tỉnh đã chỉ đạo các lực lượng biên phòng, hải quan, kiểm dịch làm việc xuyên đêm, không giới hạn giờ hành chính” - bà Khanh cho biết thêm.

Lực lượng Hải quan cửa khẩu quốc tế Xa Mát (tỉnh Tây Ninh) làm việc xuyên đêm để tăng cường thông quan cho số hàng nông sản nhập khẩu.

Theo ghi nhận, trong đêm 31/1, các lực lượng chức năng tại cửa khẩu quốc tế Xa Mát (tỉnh Tây Ninh) đã tăng cường làm việc nhằm tập trung dứt điểm hàng tồn, hạn chế thiệt hại cho doanh nghiệp và người dân.

Một cán bộ hải quan ở cửa khẩu quốc tế Xa Mát cho biết, trong chiều và đêm 31/1, lực lượng chức năng đã làm thủ tục 35 tờ khai với 234 xe, tổng sản lượng hàng hóa thông quan đạt 10.995 tấn. Cụ thể, mặt hàng củ mì tươi có 6 tờ khai, 74 xe, khối lượng khoảng 4.500 tấn; mặt hàng sắn lát khô chiếm tỷ trọng lớn với 29 tờ khai, 160 xe, tổng cộng 7.090 tấn.

Trong khi đó, tại cửa khẩu Chàng Riệc, hoạt động thông quan diễn ra sôi động hơn với 39 tờ khai, 306 xe, tổng sản lượng hàng hóa đạt 16.836 tấn. Trong đó, củ mì tươi chiếm phần lớn với 28 tờ khai, 282 xe, khoảng 16.250 tấn; sắn lát khô có 9 tờ khai, 15 xe, 526 tấn; ngoài ra còn có hạt điều thô với 2 tờ khai, 9 xe, 60 tấn.

Ngày 31/1, tại cửa khẩu quốc tế Xa Mát, tổng sản lượng hàng hóa thông quan đạt gần 11.000 tấn.



Đại diện Sở NN&MT tỉnh Tây Ninh cho biết thêm hiện nay tình hình thông quan qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh dần ổn định trở lại. Việc thông quan được thực hiện sau khi Sở NN&MT phối hợp với Sở Y tế kiểm tra, xác nhận an toàn thực phẩm đối với từng lô hàng. Trên cơ sở đó, Chi cục Hải quan khu vực XVII đã tiến hành các thủ tục thông quan theo đúng quy định.

Ngành chế biến bột mì phấn khởi

Trước đó, Nghị định 46 được ban hành ngày 26/1/2026 quy định việc kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu như sắn củ tươi, sắn lát khô và nhiều loại nông sản dùng làm thực phẩm. Theo quy định mới, các lô hàng kiểm tra theo phương thức thông thường đều phải lấy mẫu kiểm nghiệm, chỉ được thông quan sau khi có kết quả đạt yêu cầu, với thời gian chờ từ 7-10 ngày.

Quy định này có nhiều điểm thay đổi so với trước đây - vốn chỉ kiểm tra hồ sơ, đánh giá sinh vật gây hại và được thông quan ngay nếu đạt yêu cầu.

Tây Ninh hiện là trong những khu vực chế biến khoai mì lớn của cả nước. Phần lớn nguyên liệu khoai mì được các nhà máy nhập khẩu từ Campuchia. Tuy nhiên, việc khoai mì tươi và khoai mì lát (sắn lát khô) không thể thông quan như trước đã khiến nhiều nhà máy rơi vào cảnh thiếu nguyên liệu.

Khoai mì nhập khẩu được thông quan giúp nhiều nhà máy vận hành ổn định trở lại sau thời gian thiếu nguyên liệu.

Đại diện Hiệp hội sản xuất tinh bột mì Tây Ninh cho biết, củ khoai mì tươi là loại nông sản có tính chất đặc thù, buộc phải được đưa vào chế biến trong vòng 24-48 giờ sau thu hoạch. Nếu thời gian lưu kho hoặc chờ thông quan kéo dài, nguyên liệu sẽ nhanh chóng giảm hàm lượng tinh bột, thối rữa, biến chất, gây thiệt hại kinh tế rất lớn cho cả doanh nghiệp và người trồng mì.

Theo Hiệp hội, thực tế, trong thời điểm hiện nay, sản lượng củ mì tươi nhập khẩu qua các cửa khẩu Tây Ninh lên tới hơn 40.000 tấn mỗi ngày, do đang vào vụ thu hoạch chính tại Campuchia. Trên địa bàn tỉnh Tây Ninh hiện có hơn 60 nhà máy chế biến tinh bột mì hoạt động cao điểm, mỗi ngày tiêu thụ lượng lớn nguyên liệu, tạo việc làm ổn định cho hơn 30.000 lao động.

“Nhiều nhà máy đang tăng cường sản xuất để đảm bảo tiền lương, thưởng Tết cho người lao động. Việc kịp thời tháo gỡ, thông quan hàng hóa đã giúp các nhà máy vận hành ổn định trở lại” - đại diện Hiệp hội sản xuất tinh bột mì Tây Ninh đánh giá.