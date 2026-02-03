Việt Nam sẵn sàng giúp đỡ Cuba trong khả năng của mình

TPO - Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định, Việt Nam không bao giờ quên sự hỗ trợ của Cuba trong những thời điểm khó khăn trước đây, sẽ luôn ở bên cạnh chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ Cuba trong khả năng của mình.

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Đặc phái viên Đảng, Nhà nước Cuba, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodríguez Parrilla. Ảnh: TTXVN

Sáng 3/2, Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Đặc phái viên Đảng, Nhà nước Cuba, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodríguez Parrilla.

Chủ tịch nước nhiệt liệt chào mừng Đặc phái viên Bruno Rodríguez Parrilla dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Cuba sang thăm Việt Nam ngay sau khi Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam kết thúc thành công, một cử chỉ chính trị đặc biệt, thể hiện sinh động mối quan hệ gắn bó keo sơn, tin cậy giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.

Chủ tịch nước gửi lời cảm ơn và thăm hỏi tới Lãnh tụ Cách mạng Raúl Castro, Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz Canel và các đồng chí lãnh đạo cấp cao Cuba; nhắc lại lịch sử hào hùng của mối quan hệ hai nước được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Lãnh tụ Fidel Castro dày công vun đắp.

Chủ tịch nước khẳng định mối quan hệ Việt Nam - Cuba là tài sản vô giá, là biểu tượng của thời đại, đã được thử thách qua khói lửa chiến tranh và những biến động của lịch sử. Chủ tịch nước nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp hiện nay, việc củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị đặc biệt, đoàn kết gắn bó Việt Nam - Cuba không chỉ là trách nhiệm của mỗi Đảng, mỗi nước mà còn là nguyện vọng của nhân dân hai nước.

Chia sẻ những khó khăn, thách thức của tình hình Cuba, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam không bao giờ quên sự hỗ trợ của Cuba trong những thời điểm khó khăn trước đây, sẽ luôn ở bên cạnh chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ Cuba trong khả năng của mình, đồng thời đưa quan hệ hợp tác song phương hai nước đi vào chiều sâu, ổn định, bền vững trên tất cả các lĩnh vực, phát huy cao nhất thế mạnh của cả hai bên để đóng góp vào sự phát triển của mỗi nước.

Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodríguez nêu bật sự coi trọng mà Đảng, Nhà nước Cuba dành cho mối quan hệ đặc biệt với Việt Nam. Ông khẳng định Cuba luôn quan tâm thúc đẩy triển khai có hiệu quả các cơ chế, thỏa thuận hợp tác giữa Đảng, Nhà nước hai nước, đồng thời, thúc đẩy các hoạt động ngoại giao nhân dân, kết nối địa phương, tăng cường các hoạt động giao lưu văn hóa để làm sâu sắc và đa dạng hóa hơn mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Cuba.

Bộ trưởng Ngoại giao Cuba bày tỏ mong muốn tiếp tục trao đổi kinh nghiệm với Việt Nam trên tất cả các kênh, lĩnh vực hợp tác, vì sự phát triển của mỗi nước, đóng góp vào hòa bình, ổn định và hợp tác tại khu vực và trên thế giới.

Hai bên nhất trí triển khai các cam kết, thỏa thuận cấp cao, đặc biệt là các dự án hợp tác trọng điểm về nông nghiệp, năng lượng tái tạo và công nghệ sinh học, tạo cơ chế thuận lợi và hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Cuba, qua đó đưa quan hệ kinh tế phát triển tương xứng với mối quan hệ chính trị đặc biệt, đồng thời, tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương.