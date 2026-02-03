Tai nạn giao thông nghiêm trọng ở Huế, hai học sinh tử vong

TPO - Một vụ va chạm giao thông giữa xe máy cày chở keo tràm và xe máy trên tuyến Tỉnh lộ 17B (TP. Huế) làm hai học sinh tiểu học tử vong vào thời điểm các em trên đường đi học về và chỉ còn cách nhà một đoạn ngắn.

Sáng 3/2, thông tin từ UBND phường Phong Thái (TP. Huế) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm hai học sinh tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào tối 2/2 trên tuyến Tỉnh lộ 17B, đoạn qua tổ dân phố Vĩnh Hương (phường Phong Thái, TP. Huế).

Hiện trường vụ tai nạn giao thông làm 2 học sinh tại Huế tử vong. Ảnh: N. Hoàng

Thời điểm này, anh Lê Văn Sinh (31 tuổi, trú phường Phong Thái) điều khiển xe máy cày chở keo tràm, khi lưu thông đến đoạn đường trên thì xảy ra va chạm với xe máy do chị Nguyễn Thị Nhật L. (28 tuổi) điều khiển.

Trên xe máy, chị Lệ chở theo hai cháu Lê Thị Phương U. (10 tuổi) và Lê Thị Phương C. (8 tuổi), đều là học sinh tiểu học, cùng trú phường Phong Thái.

Cú va chạm khiến hai cháu bị thương nặng. Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng không qua khỏi. Theo cơ quan chức năng, hai nạn nhân là chị em ruột. Thời điểm xảy ra tai nạn, các cháu đang trên đường đi học về và chỉ còn cách nhà một đoạn ngắn.