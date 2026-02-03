Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng

TPO - Kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026), sáng 3/2, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Dự lễ viếng có Tổng Bí thư Tô Lâm; Chủ tịch nước Lương Cường; Thủ tướng Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài.

Cùng dự lễ viếng có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân....



Tổng Bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng 3/2. Ảnh: Như Ý.



Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại".

Đoàn đại biểu bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh - người sáng lập, lãnh đạo, rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam.

Trải qua 96 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, làm nên những thành tựu vĩ đại. Sự lãnh đạo của Đảng, sự chung sức, đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tạo sức mạnh tổng hợp để đất nước tiếp tục vượt qua khó khăn, thử thách.

Đoàn đại biểu bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người sáng lập, lãnh đạo, rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam. Ảnh: Như Ý.



Kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam cũng là thời điểm cả nước chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đại hội là sự kiện có ý nghĩa lịch sử, thể hiện tầm nhìn chiến lược và quyết tâm chính trị cao của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trong việc đưa đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Thành công của Đại hội đã mang đến niềm tin và kỳ vọng lớn cho toàn dân tộc. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, toàn dân, toàn quân ta quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV, vì một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đặt vòng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ (đường Bắc Sơn, phường Ba Đình, Hà Nội. Ảnh: Như Ý.



Tiếp đó, lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã đến đặt vòng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ (đường Bắc Sơn, phường Ba Đình, Hà Nội). Các đại biểu nghiêng mình tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng chiến đấu, hy sinh, hiến dâng đời mình cho sự nghiệp đấu tranh vì độc lập, tự do và thống nhất đất nước. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ".

Sáng cùng ngày, các đoàn: Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng; Đảng ủy Công an Trung ương - Bộ Công an; Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hà Nội... đến đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Các đoàn: Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng; Đảng ủy Công an Trung ương - Bộ Công an; Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hà Nội... đến đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Như Ý.

