Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Lật xe đầu kéo trên cao tốc Nội Bài – Lào Cai, giao thông ùn tắc cục bộ

Đức Anh - Hà Hằng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sáng 3/2, tại Km89+000 cao tốc Nội Bài – Lào Cai (hướng Lào Cai đi Nội Bài), đoạn qua xã Văn Lang, tỉnh Phú Thọ xảy ra sự cố giao thông khi một xe đầu kéo bị lật, khiến giao thông qua khu vực ùn tắc cục bộ.

Theo thông tin ban đầu, xe ô tô đầu kéo BKS 15H-198.73 kéo theo rơ-moóc BKS 15R-155.79 chở bột sắn lưu thông theo hướng Lào Cai – Nội Bài. Khi đến vị trí trên, phương tiện bất ngờ bị nổ lốp, mất lái và lật nghiêng trên đường.

z7495421106602-bef0b903a90cee1c3274c5fd012a7089.jpg
Hiện trường vụ lật xe.

Vụ việc không gây thiệt hại về người, tuy nhiên phương tiện bị hư hỏng. Thiệt hại về tài sản đường bộ hiện đang được các đơn vị chức năng thống kê.

z7495421720637-7cd4d2685315db89b516e1c4d153e56e.jpg
Giao thông trên tuyến cao tốc bị ùn tắc.

Đến thời điểm hiện tại, giao thông trên tuyến cao tốc qua khu vực xảy ra sự cố vẫn bị ùn tắc. Lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để phân luồng, khắc phục hậu quả và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Đức Anh - Hà Hằng
#cao tốc #Lật xe #Nội Bài #Lào Cai #giao thông ùn tắc #Phú Thọ #tai nạn

Xem thêm

Cùng chuyên mục