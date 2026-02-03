Lật xe đầu kéo trên cao tốc Nội Bài – Lào Cai, giao thông ùn tắc cục bộ

TPO - Sáng 3/2, tại Km89+000 cao tốc Nội Bài – Lào Cai (hướng Lào Cai đi Nội Bài), đoạn qua xã Văn Lang, tỉnh Phú Thọ xảy ra sự cố giao thông khi một xe đầu kéo bị lật, khiến giao thông qua khu vực ùn tắc cục bộ.

Theo thông tin ban đầu, xe ô tô đầu kéo BKS 15H-198.73 kéo theo rơ-moóc BKS 15R-155.79 chở bột sắn lưu thông theo hướng Lào Cai – Nội Bài. Khi đến vị trí trên, phương tiện bất ngờ bị nổ lốp, mất lái và lật nghiêng trên đường.

Hiện trường vụ lật xe.

Vụ việc không gây thiệt hại về người, tuy nhiên phương tiện bị hư hỏng. Thiệt hại về tài sản đường bộ hiện đang được các đơn vị chức năng thống kê.

Giao thông trên tuyến cao tốc bị ùn tắc.

Đến thời điểm hiện tại, giao thông trên tuyến cao tốc qua khu vực xảy ra sự cố vẫn bị ùn tắc. Lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để phân luồng, khắc phục hậu quả và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.