Chủ tịch Quốc hội: Tránh tuyệt đối phát sinh thủ tục không cần thiết

TPO - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội phối hợp chặt chẽ với Chính phủ, các bộ, ngành liên quan tiến hành rà soát những luật đã được ban hành thời gian qua, hệ thống hóa và xử lý ngay vướng mắc có thể phát sinh trong các nghị định quy định chi tiết, thông tư hướng dẫn thi hành, bảo đảm tính liên thông, hạn chế tối đa những điểm có thể gây ách tắc.

Xem xét bước đầu về Luật Thủ đô (sửa đổi)

Sáng 3/2, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành Phiên họp thứ 54 để xem xét, thông qua Nghị quyết bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc biệt đầu tư xây dựng dự án điện hạt nhân Ninh Thuận; xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 1/2026.

Cùng với đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghe báo cáo bước đầu về chủ trương xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi); xem xét, thông qua Nghị quyết điều chỉnh lần thứ hai cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương và địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc phiên họp. Ảnh: Hồ Long

Phát biểu khai mạc tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, đối với một số dự án luật, pháp lệnh dự kiến trình tại phiên họp tháng 2 này nhưng cơ quan trình chưa kịp hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến tại phiên họp tháng 3 tới.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị, cơ quan soạn thảo và cơ quan thẩm tra khẩn trương phối hợp chặt chẽ, tập trung cao độ cho công tác chuẩn bị, bảo đảm tiến độ, chất lượng hồ sơ; tuyệt đối không để dồn việc sang phiên họp tháng 4.

Các dự án luật trình tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI cần hoàn thiện hồ sơ để Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến chậm nhất tại phiên họp tháng 3/2026.

Ngày 6/4 sẽ khai mạc Kỳ họp thứ Nhất

Theo dự kiến, cuộc bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp sẽ diễn ra vào ngày 15/3/2026; công bố kết quả sớm nhất vào ngày 22/3 và ngày 6/4 sẽ khai mạc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội phối hợp chặt chẽ với Chính phủ, các bộ, ngành liên quan tiến hành rà soát các luật đã được ban hành thời gian qua, hệ thống hóa và xử lý ngay những vướng mắc có thể phát sinh trong các nghị định quy định chi tiết, thông tư hướng dẫn thi hành, bảo đảm tính liên thông, hạn chế tối đa những điểm có thể gây ách tắc khi vận hành.

“Đồng thời, tránh tuyệt đối phát sinh thủ tục không cần thiết, qua đó bảo đảm tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp. Đây là nội dung cần được quan tâm, ưu tiên thực hiện trong thời gian tới”, Chủ tịch Quốc hội lưu ý.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị, các cơ quan quán triệt sâu sắc tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, nhất là yêu cầu chuyển mạnh từ chủ trương sang hành động, từ quyết tâm chính trị sang kết quả cụ thể; khắc phục bằng được tình trạng “tổ chức thực hiện là khâu yếu”.

Mỗi cơ quan, đơn vị, trước hết là người đứng đầu, phải chịu trách nhiệm trực tiếp về tiến độ, chất lượng từng nhiệm vụ được giao; bảo đảm các chương trình, kế hoạch của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội được triển khai nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả ngay từ đầu năm, đầu nhiệm kỳ.