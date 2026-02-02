Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh vai trò 'trục xương sống' của nhiệm kỳ mới

TPO - Nhấn mạnh yêu cầu thể chế hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, xây dựng chương trình lập pháp và chương trình giám sát toàn khóa của Quốc hội khóa XVI, Chủ tịch Quốc hội cho rằng. đây là “trục xương sống” của nhiệm kỳ mới, nếu không làm nhanh, làm chắc ngay từ đầu thì sẽ lúng túng về sau.

Nhiệm vụ số 1 về tiến độ

Sáng 2/2, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc họp giao ban lãnh đạo Quốc hội. Tại cuộc họp, lãnh đạo Quốc hội thống nhất đánh giá, trong tháng 1/2026, khối lượng công việc lớn, dồn dập, nhưng các cơ quan của Quốc hội đã bám sát chỉ đạo của lãnh đạo chủ chốt, lãnh đạo Quốc hội, phối hợp đồng bộ, tổ chức tốt nhiều sự kiện và nhiệm vụ quan trọng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. Ảnh: Lâm Hiển

Về nhiệm vụ trọng tâm tháng 2/2026, Chủ tịch Quốc hội lưu ý khẩn trương thể chế hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng trong khối Quốc hội; bám sát chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị và Tổng Bí thư để xây dựng chương trình lập pháp và chương trình giám sát toàn khóa của Quốc hội khóa XVI.

"Đây là “trục xương sống” của nhiệm kỳ mới, nếu không làm nhanh, làm chắc ngay từ đầu thì sẽ lúng túng về sau", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Về chuẩn bị Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu coi đây là nhiệm vụ số 1 về tiến độ. Văn phòng Quốc hội được giao chủ trì tham mưu hoàn thiện dự kiến chương trình, danh mục tài liệu, công tác bảo đảm phục vụ kỳ họp; tham mưu các cuộc họp giữa Đảng ủy Quốc hội với Đảng ủy Chính phủ để thống nhất các nội dung lớn.

Giám sát, kiểm tra bầu cử thực chất

Về công tác bầu cử, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh "tăng tốc nhưng tuyệt đối không được chủ quan”. Theo đó, cần tổ chức giám sát, kiểm tra bầu cử thực chất; tổng hợp để báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Qua thực tế kiểm tra, giám sát tại Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cần Thơ, Chủ tịch Quốc hội cho biết, công tác chuẩn bị bầu cử tại các địa phương này đã cơ bản bảo đảm yêu cầu.

Chủ tịch Quốc hội giao Ủy ban Công tác đại biểu và Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia ngay sau hiệp thương lần thứ 2 (2/2/2026) và lần 3 có báo cáo nhanh gửi lãnh đạo chủ chốt về tiến độ công tác triển khai. Cùng với đó, hỗ trợ địa phương về nghiệp vụ hiệp thương, tiếp xúc cử tri, tập huấn người ứng cử; tiếp nhận, xử lý khiếu nại tố cáo về bầu cử...

"Tháng 2 là tháng vừa có Tết, vừa có “nước rút” bầu cử, vừa đặt nền cho nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI, tôi đề nghị các đồng chí lãnh đạo Quốc hội quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan của Quốc hội và văn phòng Quốc hội giữ vững nhịp làm việc: kỷ luật, chủ động, phối hợp, hiệu quả; làm việc theo kế hoạch nhưng sẵn sàng xử lý việc phát sinh”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.