Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh vai trò 'trục xương sống' của nhiệm kỳ mới

Nhiệm vụ số 1 về tiến độ
Sáng 2/2, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc họp giao ban lãnh đạo Quốc hội. Tại cuộc họp, lãnh đạo Quốc hội thống nhất đánh giá, trong tháng 1/2026, khối lượng công việc lớn, dồn dập, nhưng các cơ quan của Quốc hội đã bám sát chỉ đạo của lãnh đạo chủ chốt, lãnh đạo Quốc hội, phối hợp đồng bộ, tổ chức tốt nhiều sự kiện và nhiệm vụ quan trọng.
Về nhiệm vụ trọng tâm tháng 2/2026, Chủ tịch Quốc hội lưu ý khẩn trương thể chế hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng trong khối Quốc hội; bám sát chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị và Tổng Bí thư để xây dựng chương trình lập pháp và chương trình giám sát toàn khóa của Quốc hội khóa XVI.
"Đây là “trục xương sống” của nhiệm kỳ mới, nếu không làm nhanh, làm chắc ngay từ đầu thì sẽ lúng túng về sau", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.
Về chuẩn bị Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu coi đây là nhiệm vụ số 1 về tiến độ. Văn phòng Quốc hội được giao chủ trì tham mưu hoàn thiện dự kiến chương trình, danh mục tài liệu, công tác bảo đảm phục vụ kỳ họp; tham mưu các cuộc họp giữa Đảng ủy Quốc hội với Đảng ủy Chính phủ để thống nhất các nội dung lớn.
Giám sát, kiểm tra bầu cử thực chất
Về công tác bầu cử, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh "tăng tốc nhưng tuyệt đối không được chủ quan”. Theo đó, cần tổ chức giám sát, kiểm tra bầu cử thực chất; tổng hợp để báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Hội đồng Bầu cử quốc gia.
Qua thực tế kiểm tra, giám sát tại Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cần Thơ, Chủ tịch Quốc hội cho biết, công tác chuẩn bị bầu cử tại các địa phương này đã cơ bản bảo đảm yêu cầu.
Chủ tịch Quốc hội giao Ủy ban Công tác đại biểu và Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia ngay sau hiệp thương lần thứ 2 (2/2/2026) và lần 3 có báo cáo nhanh gửi lãnh đạo chủ chốt về tiến độ công tác triển khai. Cùng với đó, hỗ trợ địa phương về nghiệp vụ hiệp thương, tiếp xúc cử tri, tập huấn người ứng cử; tiếp nhận, xử lý khiếu nại tố cáo về bầu cử...
"Tháng 2 là tháng vừa có Tết, vừa có “nước rút” bầu cử, vừa đặt nền cho nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI, tôi đề nghị các đồng chí lãnh đạo Quốc hội quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan của Quốc hội và văn phòng Quốc hội giữ vững nhịp làm việc: kỷ luật, chủ động, phối hợp, hiệu quả; làm việc theo kế hoạch nhưng sẵn sàng xử lý việc phát sinh”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.
Sáng cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chủ trì Lễ trao tặng Huy hiệu 45 năm, 30 năm tuổi Đảng nhân dịp kỷ niệm 96 năm thành lập Đảng. Tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng tặng Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Dương Thanh Bình; Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng tặng Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội Phùng Khánh Tài.