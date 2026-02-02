Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh vai trò 'trục xương sống' của nhiệm kỳ mới

Luân Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nhấn mạnh yêu cầu thể chế hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, xây dựng chương trình lập pháp và chương trình giám sát toàn khóa của Quốc hội khóa XVI, Chủ tịch Quốc hội cho rằng. đây là “trục xương sống” của nhiệm kỳ mới, nếu không làm nhanh, làm chắc ngay từ đầu thì sẽ lúng túng về sau.

Nhiệm vụ số 1 về tiến độ

Sáng 2/2, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc họp giao ban lãnh đạo Quốc hội. Tại cuộc họp, lãnh đạo Quốc hội thống nhất đánh giá, trong tháng 1/2026, khối lượng công việc lớn, dồn dập, nhưng các cơ quan của Quốc hội đã bám sát chỉ đạo của lãnh đạo chủ chốt, lãnh đạo Quốc hội, phối hợp đồng bộ, tổ chức tốt nhiều sự kiện và nhiệm vụ quan trọng.

22ctqh1.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. Ảnh: Lâm Hiển

Về nhiệm vụ trọng tâm tháng 2/2026, Chủ tịch Quốc hội lưu ý khẩn trương thể chế hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng trong khối Quốc hội; bám sát chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị và Tổng Bí thư để xây dựng chương trình lập pháp và chương trình giám sát toàn khóa của Quốc hội khóa XVI.

"Đây là “trục xương sống” của nhiệm kỳ mới, nếu không làm nhanh, làm chắc ngay từ đầu thì sẽ lúng túng về sau", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Về chuẩn bị Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu coi đây là nhiệm vụ số 1 về tiến độ. Văn phòng Quốc hội được giao chủ trì tham mưu hoàn thiện dự kiến chương trình, danh mục tài liệu, công tác bảo đảm phục vụ kỳ họp; tham mưu các cuộc họp giữa Đảng ủy Quốc hội với Đảng ủy Chính phủ để thống nhất các nội dung lớn.

Giám sát, kiểm tra bầu cử thực chất

Về công tác bầu cử, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh "tăng tốc nhưng tuyệt đối không được chủ quan”. Theo đó, cần tổ chức giám sát, kiểm tra bầu cử thực chất; tổng hợp để báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Qua thực tế kiểm tra, giám sát tại Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cần Thơ, Chủ tịch Quốc hội cho biết, công tác chuẩn bị bầu cử tại các địa phương này đã cơ bản bảo đảm yêu cầu.

Chủ tịch Quốc hội giao Ủy ban Công tác đại biểu và Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia ngay sau hiệp thương lần thứ 2 (2/2/2026) và lần 3 có báo cáo nhanh gửi lãnh đạo chủ chốt về tiến độ công tác triển khai. Cùng với đó, hỗ trợ địa phương về nghiệp vụ hiệp thương, tiếp xúc cử tri, tập huấn người ứng cử; tiếp nhận, xử lý khiếu nại tố cáo về bầu cử...

"Tháng 2 là tháng vừa có Tết, vừa có “nước rút” bầu cử, vừa đặt nền cho nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI, tôi đề nghị các đồng chí lãnh đạo Quốc hội quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan của Quốc hội và văn phòng Quốc hội giữ vững nhịp làm việc: kỷ luật, chủ động, phối hợp, hiệu quả; làm việc theo kế hoạch nhưng sẵn sàng xử lý việc phát sinh”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Sáng cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chủ trì Lễ trao tặng Huy hiệu 45 năm, 30 năm tuổi Đảng nhân dịp kỷ niệm 96 năm thành lập Đảng. Tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng tặng Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Dương Thanh Bình; Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng tặng Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội Phùng Khánh Tài.

Luân Dũng
#Quốc hội #nhiệm kỳ mới #bầu cử #giám sát #đại hội XIV #Quốc hội khóa XVI #Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn #Quốc hội khóa XVI #bầu cử Quốc hội khóa XVI #nhân sự mới

Xem thêm

Cùng chuyên mục