Xã hội

Phát hiện 10 tấn thịt gà '3 không' trong kho lạnh ở Nha Trang

Phùng Quang
TPO - Kiểm tra một cơ sở giết mổ gia cầm trái phép ở phường Tây Nha Trang (Khánh Hòa), lực lượng chức năng phát hiện điều kiện chế biến mất vệ sinh, xả thải trực tiếp ra môi trường và hơn 10 tấn gia cầm “3 không” đang được trữ trong kho đông lạnh.

Ngày 2/2, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đang củng cố hồ sơ, xử lý ông T.V.Đ. (44 tuổi, ngụ phường Bắc Nha Trang) hành vi vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường.

Trước đó, ngày 26/1, Phòng Cảnh sát Kinh tế kiểm tra đột xuất cơ sở do ông Đ. quản lý tại tổ dân phố 21 Hòn Nghê, phường Tây Nha Trang. Thời điểm kiểm tra, gần chục nhân công đang giết mổ, phân loại gia cầm trực tiếp trên nền sàn mất vệ sinh, không trang bị đầy đủ bảo hộ lao động.

10 tấn gà nguyên con và các bộ phận gia cầm "3 không"

Tại hiện trường, rác thải sau chế biến để lẫn với thực phẩm đã sơ chế; nước thải từ hoạt động giết mổ xả thẳng ra môi trường, không qua xử lý, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm khu dân cư xung quanh.

Kiểm tra 2 kho đông lạnh, lực lượng chức năng phát hiện khoảng 10 tấn gà nguyên con và các bộ phận gia cầm. Toàn bộ số hàng hóa này đều “3 không”: không tem nhãn, không đóng gói đúng quy cách, không giấy kiểm dịch.

Làm việc với cơ quan chức năng, chủ cơ sở không xuất trình được giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, hồ sơ môi trường, hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hàng hóa cũng như các thủ tục pháp lý liên quan.

Phòng Cảnh sát Kinh tế đã lập biên bản, tạm giữ hơn 10 tấn thực phẩm, đồng thời lấy mẫu thực phẩm và nước thải để giám định.

Phùng Quang
