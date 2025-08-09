Nhếch nhác những điểm giết mổ gia cầm tại chợ dân sinh Hà Nội

Mới đây, UBND thành phố Hà Nội đã giao Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát toàn bộ cơ sở giết mổ nhỏ lẻ, phân loại cơ sở không phép, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; từ đó, xây dựng lộ trình, chế tài xử lý dứt điểm, đặc biệt là hơn 700 điểm giết mổ trong khu dân cư, hoàn thành trước tháng 9/2025. Thành phố cũng giao sở tham mưu chính sách hỗ trợ, khuyến khích đầu tư cơ sở giết mổ hiện đại, hỗ trợ di dời hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, hoàn thành trước tháng 11/2025.