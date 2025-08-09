Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống Thủ đô

Google News

Nhếch nhác những điểm giết mổ gia cầm tại chợ dân sinh Hà Nội

Phùng Linh

TPO - Dù chưa đáp ứng được các quy định về điều kiện cơ sở vật chất, vệ sinh an toàn thực phẩm nhưng phần lớn các điểm giết mổ gia cầm nhỏ lẻ tại các chợ Hà Nội vẫn công khai hoạt động, tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh.

gietmo-16.jpg
Tại nhiều chợ dân sinh trên địa bàn TP Hà Nội, hoạt động giết mổ gia cầm diễn ra cả ngày. Nhiều điểm giết mổ gia cầm tự phát của người dân mọc lên ngay bên trong khu vực các chợ truyền thống, chợ cóc, chợ tạm.
tp-gietmo-10.jpg
Điểm giết mổ gia cầm nằm trong chợ đầu mối Phùng Khoang (phường Đại Mỗ) rơi vào cảnh nhếch nhác, hôi thối trong nhiều năm nay. Là một trong những chợ đầu mối của Hà Nội, khu vực bán gia cầm tại đây được bày bán cả ngày.
tp-gietmo-09.jpg
Các tiểu thương chấp nhận thuê mặt bằng trong chợ với diện tích nhỏ, điều kiện về nước sạch, hệ thống thoát nước rất kém.
gietmo-02.jpg
gietmo-03.jpg
tp-gietmo-05.jpg
Tại đây, có cả chục gian bán hàng gia cầm, từ hàng tươi sống tới hàng giết mổ sẵn được bày bán trực tiếp trong những gian hàng chật hẹp, phía dưới sàn lênh láng phân và nước thải.
tp-gietmo-11.jpg
Khi người dân có nhu cầu, nhiều tiểu thương kinh doanh gia cầm phục vụ dịch vụ giết mổ gia cầm thuê, với giá dịch vụ từ 15.000-25.000 đồng/con.
tp-gietmo-06.jpg
Mỗi điểm giết mổ gia cầm thường chỉ dùng một nồi nước sôi để làm lông cho hàng chục con gà, vịt, ngan. Đồ dùng để phục vụ việc giết mổ gia cầm nhiều khi rất bẩn.
gietmo-04.jpg
Tình trạng này diễn ra ở hầu khắp các chợ dân sinh khác trên địa bàn thành phố Hà Nội.
gietmo-13.jpg
Tại dọc đường Lê Trọng Tấn, khu vực chợ cóc La Cả, một dãy dài với khoảng chục lồng nhốt gà, vịt để san sát nhau.
gietmo-15.jpg
gietmo-17.jpg
tp-gietmo-18.jpg
Người bán vô tư giết mổ gia cầm ngay trên vỉa hè. Do họp chợ không đúng nơi quy định nên nguồn nước các tiểu thương sử dụng để rửa thực phẩm được lấy theo từng xô, chậu.
gietmo-14.jpg
Hầu hết các loại gia cầm kinh doanh được thương lái vận chuyển đến từ các vùng chăn nuôi ngoại thành Hà Nội và các tỉnh lân cận.
gietmo-01.jpg
Thực tế, dù chưa đáp ứng quy định về vệ sinh và cơ sở vật chất, nhiều điểm giết mổ gia cầm nhỏ lẻ tồn tại trong các chợ dân sinh ở Hà Nội vẫn ngang nhiên hoạt động, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh và mất an toàn thực phẩm.

Mới đây, UBND thành phố Hà Nội đã giao Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát toàn bộ cơ sở giết mổ nhỏ lẻ, phân loại cơ sở không phép, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; từ đó, xây dựng lộ trình, chế tài xử lý dứt điểm, đặc biệt là hơn 700 điểm giết mổ trong khu dân cư, hoàn thành trước tháng 9/2025. Thành phố cũng giao sở tham mưu chính sách hỗ trợ, khuyến khích đầu tư cơ sở giết mổ hiện đại, hỗ trợ di dời hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, hoàn thành trước tháng 11/2025.

Phùng Linh
#quản lý giết mổ động vật #giết mổ #chợ #chợ cóc #chợ dân sinh #Hà Nội #chợ tạm Hà Nội #gia cầm

Xem thêm

Cùng chuyên mục