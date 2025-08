Muốn xóa chợ tạm Hà Nội: Phải có hạ tầng, phải đổi thói quen

Trong cuộc làm với với Sở Công Thương Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền nhấn mạnh quyết tâm sẽ xóa bỏ chợ cóc, chợ tạm ngay trong năm 2025.

Tuy nhiên, thực tế triển khai còn cho thấy nhiều vấn đề nan giải. Đặc biệt là khi chợ cóc, chợ tạm đã quá đỗi quen thuộc đối với người dân Thủ đô. Nơi nào càng đông đúc cư dân, nơi đó chợ cóc, chợ tạm càng nở rộ. Thực tế, tình trạng chợ cóc, chợ tạm đang diễn ra nhan nhản tại nhiều tuyến phố, khu vực đông dân cư như: phố Mai Dịch (phường Nghĩa Đô), phố Nhân Hoà (phường Thanh Xuân), đường gom Đại lộ Thăng Long, chợ cóc Chính Kinh (phường Khương Thượng)...

Tình trạng họp chợ sai quy định thường xuyên diễn ra tại chợ truyền thống Nhân Chính (phường Thanh Xuân).

Thông tin về công tác trật tự đô thị trên địa bàn, bà Vũ Thị Ngọc Hiền, Phó Chủ tịch UBND phường Dương Nội cho biết, với sự vào cuộc của chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể... sau khi thực hiện chính quyền hai cấp, công tác tuyên truyền vận động các hộ kinh doanh khu vực chợ cóc, chợ tạm trên địa bàn phường thường xuyên được thực hiện.

Dù vậy, công tác đảm bảo trật tự đô thị, an toàn giao thông vẫn đang trong tình trạng "ném đá ao bèo" bởi sau mỗi lần ra quân các trường hợp vi phạm họp chợ dọc đường vẫn tiếp tục tái diễn. Việc gắn trách nhiệm giám sát cho các lực lượng liên quan để bảo đảm không xuất hiện tình trạng tái lấn chiếm, duy trì đường thông hè thoáng chỉ là giải pháp tạm thời chứ khó giải quyết trên góc độ mưu sinh của tiểu thương.

Hàng rong lấn chiếm lòng đường làm nơi kinh doanh bên ngoài chợ La Cả (phường Dương Nội).

Vốn là khu vực không có chợ truyền thống và bị chia cắt bởi các tuyến đường lớn, việc kinh doanh của người dân gặp rất nhiều khó khăn, đại diện Phòng Kinh tế Hạ tầng phường Yên Sở cho rằng, nguyên nhân chợ cóc phát triển tràn lan là do thói quen mua sắm của người dân và hạ tầng chưa đầy đủ.

Ngoài việc lấn chiếm vỉa hè, gây mất trật tự an toàn giao thông, hàng hóa tại chợ cóc còn không đảm bảo an toàn thực phẩm. Để giải quyết vấn đề, cần nâng cao ý thức của người dân, đồng thời cần có sự vào cuộc quyết liệt từ các ban ngành, đoàn thể.

Cần giải pháp đồng bộ

Đại diện Sở Công Thương Hà Nội cho biết, việc giải tỏa chợ tự phát, quy hoạch lại hệ thống chợ không chỉ nhằm tăng cường kiểm soát giá cả, chất lượng hàng hóa, xây dựng hệ thống kinh doanh chuyên nghiệp, mà còn hướng tới bảo đảm mỹ quan đô thị, xóa bỏ tình trạng nhếch nhác, tạm bợ của việc mua bán trên vỉa hè, dưới lòng đường.

Trong thời gian tới, Sở sẽ rà soát, tổng hợp, xây dựng các phương án toàn diện gắn trách nhiệm vào các địa phương sau sáp nhập để công tác giải toả chợ tạm, chợ cóc đem lại hiệu quả thiết thực.

Thực tế, câu chuyện chợ cóc, chợ tạm chỉ là bề nổi của bài toán quản lý đô thị. Do đó, trước mắt, Sở sẽ triển khai toàn diện trên cơ sở rà soát toàn bộ hạ tầng thương mại, sàng lọc các vấn đề tồn tại để tổ chức, xây dựng cơ chế thực hiện gắn với Ban Chỉ đạo 197 thành phố nhằm thực hiện đồng bộ các giải pháp, không để xảy ra tái phạm.

Nhìn nhận trên góc độ quy hoạch, KTS Đào Ngọc Nghiêm - Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam đánh giá, do hệ thống chợ dân sinh, thương mại tại xã, phường Hà Nội còn thiếu, chưa đáp ứng được nhu cầu của người dân, dẫn đến phát sinh các tụ điểm chợ cóc, chợ tạm, ảnh hưởng đến an toàn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm, môi trường sống...

Theo KTS Đào Ngọc Nghiêm, TP Hà Nội cần chủ động rà soát, xây dựng chính sách ưu tiên, đồng bộ, thu hút các nguồn lực tham gia xây dựng, cải tạo chợ mới theo hướng phục vụ đến mọi tầng lớp, đặc biệt người dân có thu nhập trung bình, thu nhập thấp, từ đó xoá bỏ chợ cóc, chợ tạm...