Nhìn gần biểu trưng 'giọt nước' tưởng niệm nạn nhân COVID-19

TPO - Biểu trưng có hình giọt nước, cao khoảng 6m, chu vi 13m, có bề mặt phản chiếu không gian xung quanh.

Sáng 2/2, biểu trưng hình giọt nước tưởng niệm nạn nhân COVID-19 đã được lắp đặt tại vị trí trung tâm hồ nước thuộc quảng trường chính của công viên số 1 Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài, TPHCM.

Biểu trưng có hình giọt nước, được chế tác bằng inox, cao khoảng 6m, chu vi 13m, có bề mặt phản chiếu không gian xung quanh. Là điểm nhấn đặc biệt của công trình, biểu trưng có phần khoét rỗng hình trái tim ở trung tâm với mục đích để ánh sáng tự nhiên và hệ thống chiếu sáng nghệ thuật xuyên qua, tạo hiệu ứng lung linh cả ban ngày lẫn ban đêm. Hình trái tim cũng gửi gắm thông điệp về sự sẻ chia, gắn kết của cộng đồng trong thời khắc khó khăn của đại dịch.

z7492885034634-8eadc2a085700d8d9f6f0d1d872fa993.jpg
z7492885045808-9b0706695cd8cbac98c1ff55e9a90b87.jpg
Đơn vị thi công lắp đặt biểu trưng hình giọt nước vào vị trí trung tâm quảng trường công viên khu đất số 1 Lý Thái Tổ, sáng 2/2. Ảnh: Hoàng Hùng

Cùng với hạng mục biểu trưng trên, các phần việc còn lại của công viên số 1 Lý Thái Tổ đang bước vào giai đoạn hoàn thiện, với các hạng mục như hồ phun nước, hệ thống hàng nghìn đèn chiếu sáng, các không gian tiếp nối gồm cây xanh, đồi cỏ, bãi cỏ, chòi vọng cảnh và khu sinh hoạt ngoài trời…

img-8815.jpg
Hình ảnh biểu trưng lộ diện. Ảnh: Ngô Tùng
img-8785.jpg
Biểu trưng có hình giọt nước, được chế tác bằng inox, cao khoảng 6m, chu vi 13m, có bề mặt phản chiếu không gian xung quanh.
img-8798.jpg
Biểu trưng có phần khoét rỗng hình trái tim ở trung tâm với mục đích để ánh sáng tự nhiên và hệ thống chiếu sáng nghệ thuật xuyên qua, tạo hiệu ứng lung linh cả ban ngày lẫn ban đêm.
img-8819.jpg
Các hạng mục còn lại của công viên đang được các đơn vị tiếp tục hoàn thiện từ nay đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Tại buổi tọa đàm lấy ý kiến đóng góp của chuyên gia về xây dựng công trình tưởng niệm nạn nhân COVID-19 do Viện Nghiên cứu Phát triển TPHCM tổ chức hồi tháng 11/2025, điêu khắc gia Phạm Văn Hạng bày tỏ “ước ao” công trình sẽ trở thành công viên nghĩa tình TPHCM.

img-8811.jpg
Trưa 2/2, nhóm công nhân trồng cây xanh ở khu vực bên trong khu đất số 1 Lý Thái Tổ.
img-8822.jpg
Các loại hoa, cây kiểng cũng được tập kết tạo cảnh quan đẹp đẽ khi công viên đi vào hoạt động.
img-8787.jpg
Thảm hoa rực rỡ xuất hiện bên trong khuôn viên công viên số 1 Lý Thái Tổ. Ảnh: Ngô Tùng
Ngô Tùng
