Bên trong những đại công trường APEC ở Phú Quốc

Nhật Huy

TPO - Những ngày cuối năm, đại công trường phục vụ Hội nghị APEC 2027 ở đặc khu Phú Quốc (An Giang) không ngủ. Hàng nghìn kỹ sư, công nhân đang chạy đua tiến độ, quyết tâm đưa các công trình trọng điểm về đích đúng hẹn.

z7492522944685-fe348502cf469d66b7eaede58480856e-9238.jpg
Tiếng máy thi công vang lên suốt ngày đêm tại các dự án trọng điểm phục vụ Hội nghị APEC 2027 ở đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang). Không khí khẩn trương bao trùm các công trường, nhà thầu thi công tổ chức “3 ca, 4 kíp”, làm việc xuyên đêm, xuyên lễ, tết để kịp tiến độ được giao.
dsc5521.jpg
Tại Dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, các hạng mục được triển khai đồng bộ trên diện tích hơn 1.000ha (tổng vốn đầu tư khoảng 22.000 tỷ đồng) . Nhà ga T2 đã hoàn thành phần xây dựng cơ bản; nhà ga VIP đang hoàn thiện, hạng mục đường cất hạ cánh được đẩy nhanh tiến độ. Khi hoàn thành, sân bay Phú Quốc sẽ đạt công suất 18 - 20 triệu hành khách mỗi năm. Trong ảnh, các nhà thầu huy động hàng trăm công nhân cùng máy móc, thiết bị thi công ngày đêm trên đường cất hạ cánh số 2.
dsc5487.jpg
dsc5550-1921.jpg
Không khí lao động khẩn trương trên công trường thể hiện quyết tâm của các đơn vị thi công trong việc đưa dự án về đích đúng kế hoạch.
dsc5774.jpg
dsc5793.jpg
dsc5781.jpg
z7492521144321-2dc27da9a0f561b205f1f7e45c89d2a3-3608.jpg
Công nhân trên công trường Nhà ga T2, dự án mở rộng sân bay Phú Quốc. Theo kế hoạch, đường cất hạ cánh hoàn thành ngày 30/6/2026; nhà ga VIP hoàn thành ngày 30/9/2026; nhà ga T2 (giai đoạn 1) hoàn thành ngày 30/12/2026.
z7492520087587-90fb800c020ab2539b3ccf3114620b6d-5398.jpg
Trên khu đất rộng hơn 16ha, các hạng mục chính của Trung tâm tổ chức Hội nghị APEC﻿ đang dần lộ diện. Công trình này gồm trung tâm hội nghị - triển lãm, nhà hát đa năng, công viên APEC cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Các thủ tục chuyên ngành được các cơ quan chức năng phối hợp hoàn tất, bảo đảm tiến độ tổng thể của dự án.
z7492516544213-98813bffbf3c7f6c73cdfc217c873d88-8841.jpg
Theo tỉnh An Giang, 21 dự án phục vụ Hội nghị APEC được chia thành hai nhóm. Trong đó, nhóm 10 dự án đầu tư công, trong đó 1 dự án đã phê duyệt lựa chọn nhà đầu tư, 9 dự án còn lại đã lựa chọn nhà thầu thi công. Tỉnh An Giang cam kết tập trung tháo gỡ các vướng mắc về thủ tục, mặt bằng, vật liệu và tổ chức thi công. Nhóm thứ hai gồm 11 dự án hợp tác công - tư (PPP) và đầu tư kinh doanh, đến nay đã chọn được nhà đầu tư.
z7485541875696-6dfb16706ad9bb54882ad233372c3c2f-3273.jpg
Trên các công trường, từ hồ nước Cửa Cạn, hồ nước Dương Đông 2, Đại lộ APEC đến các dự án ngầm hóa hạ tầng khu vực An Thới, Dương Đông… nhịp độ thi công được đẩy cao từng ngày. Trong ảnh: Cụm công trình hội nghị APEC, với Trung tâm Hội nghị﻿ và Triển lãm với tổng diện tích sàn hơn 157.000m², gồm 4 tầng nổi và 1 tầng hầm. Công trình sẽ là nơi diễn ra các cuộc họp, bữa tiệc ngoại giao và hoạt động triển lãm quốc tế.
z7492515581707-6a4c15909b25da142b431922232a760a-4588.jpg
Nhà hát đa năng với thiết kế hình khối tròn - điểm nhấn kiến trúc của cụm công trình APEC.
z7485541856020-5a8de23f88c9751984bb18c06fd3537b-9612.jpg
Từ trên cao nhìn xuống, các công trường dự án phục vụ APEC ở Phú Quốc đang dần thành hình.
z7492515662882-f81555220dc90278bf64d1250f55dd70-1125.jpg
z7492521773402-83298c38fd8164d176b0b6f725280641.jpg
z7492518950662-a91eaca7b065fdfc925aa1a074ac3a7b.jpg
z7492515238533-e8a6a582295507823895cf37c5f80cb0-7151.jpg
z7492521358477-db223bd5af4500b49cc2ddedb96a0e9b.jpg
z7492523906339-77b09137c81bdf43feba6103702c4a61.jpg
Hàng nghìn kỹ sư, công nhân đang chạy đua quyết tâm đưa các công trình trọng điểm về đích đúng hẹn. Ảnh: P.V
Nhật Huy
