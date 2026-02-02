Bên trong những đại công trường APEC ở Phú Quốc

TPO - Những ngày cuối năm, đại công trường phục vụ Hội nghị APEC 2027 ở đặc khu Phú Quốc (An Giang) không ngủ. Hàng nghìn kỹ sư, công nhân đang chạy đua tiến độ, quyết tâm đưa các công trình trọng điểm về đích đúng hẹn.