Bên trong những đại công trường APEC ở Phú Quốc

TPO - Những ngày cuối năm, đại công trường phục vụ Hội nghị APEC 2027 ở đặc khu Phú Quốc (An Giang) không ngủ. Hàng nghìn kỹ sư, công nhân đang chạy đua tiến độ, quyết tâm đưa các công trình trọng điểm về đích đúng hẹn.
Không khí lao động khẩn trương trên công trường thể hiện quyết tâm của các đơn vị thi công trong việc đưa dự án về đích đúng kế hoạch.
Công nhân trên công trường Nhà ga T2, dự án mở rộng sân bay Phú Quốc. Theo kế hoạch, đường cất hạ cánh hoàn thành ngày 30/6/2026; nhà ga VIP hoàn thành ngày 30/9/2026; nhà ga T2 (giai đoạn 1) hoàn thành ngày 30/12/2026.
