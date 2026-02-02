Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPHCM bàn giao hồ sơ 282 người ứng cử ĐBQH và HĐND

Ngô Tùng
TPO - Theo ông Nguyễn Bắc Nam - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Ủy viên Tiểu ban nhân sự Ủy ban Bầu cử TPHCM, tính đến 17 giờ ngày 1/2, Ủy ban Bầu cử thành phố đã tiếp nhận hồ sơ của 60 người ứng cử ĐBQH khóa XVI và 222 người ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031. Bộ hồ sơ gồm danh sách trích ngang lý lịch, tóm tắt tiểu sử và kê khai tài sản, thu nhập của người ứng cử.

Ngày 2/2, Ủy ban Bầu cử cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức Hội nghị bàn giao hồ sơ người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và người ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Bắc Nam - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Ủy viên Tiểu ban nhân sự Ủy ban Bầu cử TPHCM cho biết, tính đến 17 giờ ngày 1/2, Ủy ban Bầu cử thành phố đã tiếp nhận hồ sơ của 60 người ứng cử ĐBQH khóa XVI và 222 người ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031. Bộ hồ sơ gồm danh sách trích ngang lý lịch, tóm tắt tiểu sử và kê khai tài sản, thu nhập của người ứng cử.

Tiếp đó, Ủy ban Bầu cử thành phố bàn giao hồ sơ những người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND thành phố cho Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố để tổ chức Hội nghị hiệp thương lần 2, bảo đảm đúng quy định pháp luật.

Thực hiện bàn giao hồ sơ người ứng cử ĐBQH khóa XVI và HĐND thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: Anh Hoàng

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trương Thị Bích Hạnh nhấn mạnh, việc bàn giao hồ sơ người ứng cử là khâu quan trọng trong quy trình chuẩn bị bầu cử, góp phần bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân, đồng thời lựa chọn được những đại biểu đủ tiêu chuẩn, năng lực, uy tín, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri thành phố tại Quốc hội và HĐND các cấp.

Các bộ hồ sơ được bàn giao bảo đảm đầy đủ về số lượng, đúng thành phần, chặt chẽ về nội dung, phản ánh trung thực, chính xác thông tin của từng người ứng cử; việc bàn giao được thực hiện công khai, minh bạch, đúng trình tự, thủ tục, tạo cơ sở để Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố triển khai các bước hiệp thương tiếp theo theo quy định.

Bà Trương Thị Bích Hạnh thông tin, ngay sau hội nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố chuẩn bị chu đáo để tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 2 vào sáng ngày 3/2, bảo đảm dân chủ, khách quan, đúng pháp luật, góp phần vào thành công chung của cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ngô Tùng
