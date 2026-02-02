Đưa Nghị quyết Đại hội XIV vào cuộc sống: Lấy kết quả thực chất làm thước đo duy nhất

TPO - “Phải lấy kết quả thực chất làm thước đo duy nhất. Còn cứ chạy theo văn bản, hội nghị, phong trào, thành tích, cuối cùng nhìn lại kết quả không có gì, như vậy, không thể được”, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng nói tại Hội thảo khoa học về những giải pháp đưa nghị quyết Đại hội XIV của Đảng vào cuộc sống.

Sáng 2/2, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Tạp chí Cộng sản, Viện hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Hội đồng lý luận Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề "Những giải pháp đưa nghị quyết Đại hội XIV của Đảng vào cuộc sống".

Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng. Ảnh: PV.



Khai mạc hội thảo, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng nêu, trong phát biểu tại Đại hội XIV, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh thông điệp về tổ chức triển khai thực hiện các nội dung được nêu ra trong văn kiện Đại hội - giải quyết khâu yếu là tổ chức thực hiện.

"Chúng ta phải quán triệt để làm thế nào văn kiện này không chỉ ngọn đuốc soi đường mà là những dẫn dắt để tổ chức triển khai bằng được các mục tiêu", ông Thắng nêu.

Theo ông Nguyễn Xuân Thắng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh "nói là làm, phải làm ngay, phải làm đúng, làm quyết liệt, làm đến cùng và làm có hiệu quả". Cho rằng, tinh thần hành động là xuyên suốt, ông Thắng nói, không phải ngẫu nhiên, ngay ngày cuối của Đại hội, Bộ Chính trị khóa XIV đã ban hành chỉ thị 01 về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội XIV. Việc này thể hiện tinh thần chuyển động ngay lập tức từ nhận thức sang hành động, từ nghị quyết sang thực tiễn.

Theo ông Nguyễn Xuân Thắng, việc đưa nghị quyết vào cuộc sống, ngoài quyết tâm chính trị, nhất là vai trò của người đứng đầu, thì phải gắn với hệ thống hành động cụ thể. Phải có người chịu trách nhiệm, có nguồn lực và có thể đong đo đếm được.

"Vì vậy, trong hệ thống giải pháp triển khai thực hiện, phải làm rõ các đề xuất cụ thể trên từng phương diện: rõ việc, rõ tổ chức, rõ nguồn lực, rõ kết quả, rõ trách nhiệm chính trị.

Ông Thắng nhấn mạnh, việc hành động thực hiện phải rất cụ thể cho nhiệm kỳ, từng năm, thậm chí từng tháng. Phải lấy kết quả thực chất làm thước đo duy nhất. “Còn cứ chạy theo văn bản, hội nghị, phong trào, thành tích, cuối cùng nhìn lại kết quả không có gì, như vậy, không thể được", ông Thắng nhấn mạnh.

Phần tọa đàm trong khuôn khổ hội thảo. Ảnh: PV.



Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương cũng khẳng định, phải tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng. Nhà nước giữ vai trò kiến tạo, không làm thay. Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, có sự tham gia đồng hành của người dân, doanh nghiệp... Một vấn đề nữa, không làm ôm đồm, phải rõ phạm vi, đặc biệt chú trọng phân cấp phân quyền gắn liền với kiểm soát quyền lực.

Về tổ chức thực hiện, ông Nguyễn Xuân Thắng cho rằng cần thiết lập cơ chế kiểm tra, giám sát đối với quá trình triển khai trong thực tiễn bằng hệ thống tiêu chí đánh giá theo KPI.

"Phải tăng cường kỷ cương. Phải có cơ chế xử lý trường hợp không làm. Không làm đứng sang một bên. Làm không được phải thay ngay”, ông Thắng nhấn mạnh, đồng thời nêu rõ rằng, hiện nay, không ai được phép cản trở quá trình phát triển.

Sau khi nghe các ý kiến, phát biểu kết luận, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Đoàn Minh Huấn nêu rõ, hội thảo đã đưa ra những giải pháp thiết thực, cụ thể, thẳng thắn, sát với những yêu cầu mới, nhằm đưa Nghị quyết Đại hội XIV vào cuộc sống.

“Trước đại hội, chúng ta đã đưa cuộc sống vào nghị quyết, thì sau khi có nghị quyết rồi, cần đưa nghị quyết trở lại cuộc sống”, ông Huấn nêu, đồng thời, cho rằng, hội thảo đã tập trung làm rõ những vấn đề, giải pháp đặt ra trong năm 2026 và cả những năm tiếp theo trong nhiệm kỳ: các vấn đề đột phá chiến lược; vấn đề xác lập mô hình tăng trưởng mới; vấn đề phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số…