Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Thời cơ bứt phá mạnh mẽ của Khánh Hòa

Phùng Quang

Khánh Hòa đang bước vào thời điểm bứt phá mạnh mẽ để hiện thực hóa khát vọng thành Thành phố trực thuộc Trung ương.

Sáng 2/2, tỉnh Khánh Hòa long trọng tổ chức gặp mặt kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2026) và 96 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh (24/2/1930 – 24/2/2026).

z7492282070653-b7793ad6450b618571f781c150dcbf24.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành đọc diễn văn ôn lại truyền thống vẻ vang của Đảng.

Tại buổi gặp mặt, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành đã đọc diễn văn ôn lại truyền thống vẻ vang của Đảng, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các thế hệ cách mạng tiền bối, các đồng chí, đồng bào đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do, hòa bình, thống nhất Tổ quốc; tri ân những tấm gương lao động sáng tạo, cống hiến trí tuệ và tài năng cho sự nghiệp xây dựng, phát triển quê hương, đất nước và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

“Từ mùa xuân khởi nguồn năm 1930 đến mùa xuân khát vọng năm 2026 là hành trình không ngừng đổi mới, hun đúc nguồn lực tinh thần to lớn để xây dựng đất nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội trong kỷ nguyên mới”, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.

z7492274012231-924c72ed34bf4251c4fde06b3804430a.jpg
Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt.

Theo ông Nghiêm Xuân Thành, năm 2025, Khánh Hòa đạt và vượt 21/22 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đề ra. Thu ngân sách tiếp tục là điểm sáng, tỉnh chủ động cân đối và điều tiết về Trung ương. Công tác an sinh xã hội được triển khai kịp thời, hiệu quả; đặc biệt, ngay sau đợt mưa lũ lịch sử, địa phương đã nhanh chóng thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ người dân ổn định đời sống, khôi phục sản xuất, kinh doanh.

“Mỗi bước phát triển của tỉnh hôm nay đều in đậm dấu ấn sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng bộ và sự đồng lòng, tin tưởng của nhân dân. Kỷ niệm 96 năm thành lập Đảng không chỉ để tự hào mà còn để mỗi cán bộ, đảng viên tự soi, tự sửa, tự nhắc mình về trách nhiệm trước nhân dân”, ông Thành khẳng định.

Bí thư Tỉnh ủy cho biết, năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 – 2030, mở ra thời cơ bứt phá mạnh mẽ, hiện thực hóa khát vọng xây dựng Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Ông kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, chung sức đồng lòng xây dựng Khánh Hòa giàu đẹp, văn minh, hiện đại, nơi người dân có mức sống cao, hiền hòa và hạnh phúc theo tinh thần Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị; góp phần đưa các quyết sách Đại hội XIV của Đảng vào cuộc sống, cùng đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới, “sánh vai với các cường quốc năm châu” như ước vọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và toàn dân tộc.

z7492276831660-3ee6255f284d11b46c0ca15a1df18f34.jpg
Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa tặng quà cán bộ lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và Anh hùng Lao động.

Dịp này, lãnh đạo tỉnh đã trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng; đồng thời tặng quà cán bộ lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và Anh hùng Lao động.

Phùng Quang
#Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam #Khánh Hòa #Nghiêm Xuân Thành #Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa

Xem thêm

Cùng chuyên mục