Thời cơ bứt phá mạnh mẽ của Khánh Hòa

Sáng 2/2, tỉnh Khánh Hòa long trọng tổ chức gặp mặt kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2026) và 96 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh (24/2/1930 – 24/2/2026).

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành đọc diễn văn ôn lại truyền thống vẻ vang của Đảng.

Tại buổi gặp mặt, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành đã đọc diễn văn ôn lại truyền thống vẻ vang của Đảng, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các thế hệ cách mạng tiền bối, các đồng chí, đồng bào đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do, hòa bình, thống nhất Tổ quốc; tri ân những tấm gương lao động sáng tạo, cống hiến trí tuệ và tài năng cho sự nghiệp xây dựng, phát triển quê hương, đất nước và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

“Từ mùa xuân khởi nguồn năm 1930 đến mùa xuân khát vọng năm 2026 là hành trình không ngừng đổi mới, hun đúc nguồn lực tinh thần to lớn để xây dựng đất nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội trong kỷ nguyên mới”, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt.

Theo ông Nghiêm Xuân Thành, năm 2025, Khánh Hòa đạt và vượt 21/22 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đề ra. Thu ngân sách tiếp tục là điểm sáng, tỉnh chủ động cân đối và điều tiết về Trung ương. Công tác an sinh xã hội được triển khai kịp thời, hiệu quả; đặc biệt, ngay sau đợt mưa lũ lịch sử, địa phương đã nhanh chóng thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ người dân ổn định đời sống, khôi phục sản xuất, kinh doanh.

“Mỗi bước phát triển của tỉnh hôm nay đều in đậm dấu ấn sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng bộ và sự đồng lòng, tin tưởng của nhân dân. Kỷ niệm 96 năm thành lập Đảng không chỉ để tự hào mà còn để mỗi cán bộ, đảng viên tự soi, tự sửa, tự nhắc mình về trách nhiệm trước nhân dân”, ông Thành khẳng định.

Bí thư Tỉnh ủy cho biết, năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 – 2030, mở ra thời cơ bứt phá mạnh mẽ, hiện thực hóa khát vọng xây dựng Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Ông kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, chung sức đồng lòng xây dựng Khánh Hòa giàu đẹp, văn minh, hiện đại, nơi người dân có mức sống cao, hiền hòa và hạnh phúc theo tinh thần Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị; góp phần đưa các quyết sách Đại hội XIV của Đảng vào cuộc sống, cùng đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới, “sánh vai với các cường quốc năm châu” như ước vọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và toàn dân tộc.

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa tặng quà cán bộ lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và Anh hùng Lao động.

Dịp này, lãnh đạo tỉnh đã trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng; đồng thời tặng quà cán bộ lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và Anh hùng Lao động.