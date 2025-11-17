Công viên Đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19 có thêm không gian ngầm

TPO - Sở Xây dựng kiến nghị UBND TPHCM chấp thuận chủ trương tháo dỡ 3 công trình biệt thự Chú Hoả (số 2, 3, 4) và duy trì 4 công trình biệt thự (1, 5, 6, 7) trong khu đất số 1 Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài để phát triển công viên công cộng, bố trí tượng đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19 và khai thác không gian ngầm.

Chia làm 2 giai đoạn

Sở Xây dựng vừa có văn bản gửi UBND TPHCM đề xuất thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu đất số 1 đường Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài. Theo đó, khu đất số 1 Lý Thái Tổ là khu đất trung tâm TPHCM, có vị trí đặc biệt, nằm tiếp giáp 3 tuyến đường (Lý Thái Tổ - Hùng Vương - Trần Bình Trọng), giáp tuyến metro số 1 kéo dài từ Bến Thành đến depot An Hạ, tuyến metro số 3 trong tương lai.

Toàn cảnh khu đất số 1 đường Lý Thái Tổ nhìn từ trên cao. Ảnh: Duy Anh.

Khu đất số 1 đường Lý Thái Tổ có hình tam giác này từng thuộc sở hữu của Hứa Bổn Hòa - thường hay được biết dưới tên Chú Hỏa - một trong những thương nhân giàu có và quyền lực nhất phía Nam đầu thế kỷ 20.

Sau năm 1975, khu vực này được chuyển thành nhà khách Chính phủ, do Bộ Ngoại giao quản lý. Trong thời gian quản lý, ngoài việc khai thác khu nhà khách, khu vực sân vườn cũng được đơn vị quản lý cho thuê để tổ chức sự kiện hoặc đám cưới. Gần chục năm trước, khu đất và những biệt thự này đã bỏ hoang. Hiện, khu đất số 1 Lý Thái Tổ có 7 căn biệt thự trong khuôn viên.

Theo đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 khu dân cư phường 1, quận 10 được UBND TPHCM phê duyệt tại quyết định số 5260/QĐ-UBND thì nhà đất số 1 đường Lý Thái Tổ thuộc ô phố có ký hiệu II-N1 (diện tích 4,36 ha) có chức năng sử dụng là đất hỗn hợp, với mật độ xây dựng 20%, tầng cao 1 - 15 tầng, hệ số sử dụng đất 2 lần.

Trong đó, đất hỗn hợp (2,18 ha) có mật độ xây dựng 35%, tầng cao công trình 2 - 15 tầng, hệ số sử dụng đất 4 lần. Đất cây xanh sử dụng công cộng cấp đô thị (2,18 ha) có mật độ xây dựng 5%, tầng cao 1 tầng.

Trên cơ sở quy hoạch 1/2000 điều chỉnh cục bộ, khu đất số 1 đường Lý Thái Tổ sẽ được đầu tư công viên cây xanh, không gian sân chơi phục vụ công cộng tại số 1 đường Lý Thái Tổ theo hình thức xã hội hóa.

Để triển khai thực hiện dự án phát triển công viên tại địa chỉ số 1 đường Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài cần xử lý di dời tòa nhà (tại số 2 đường Hùng Vương) do Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - chi nhánh TPHCM đang sử dụng.

Bên trong khu đất số 1 đường Lý Thái Tổ. Ảnh: Duy Anh.

Tuy nhiên, đại diện Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam cho biết, việc di dời tòa nhà này cần phải bố trí một mặt bằng khác. Tổ chức lắp đặt, kết nối hạ tầng viễn thông hoàn chỉnh để đảm bảo việc cung ứng dịch vụ viễn thông rồi mới có thể di dời tòa nhà số 2 đường Hùng Vương.

Vì vậy, Sở Xây dựng TPHCM nhận thấy, việc di dời tòa nhà tại số 2 đường Hùng Vương để bàn giao mặt bằng cho đơn vị tài trợ xây dựng công viên khó có thể hoàn thành trước Tết Nguyên Đán 2026. Sở Xây dựng đề xuất triển khai xây dựng công viên tại khu đất số 1 đường Lý Thái Tổ theo 2 giai đoạn.

Giai đoạn 1 sẽ hoàn thành việc xây dựng công viên tại khu đất số 1 Lý Thái Tổ, không bao gồm tòa nhà tại số 2 đường Hùng Vương. Thời gian hoàn thành, trước ngày 10/2/2026. Giai đoạn 2 tổ chức di dời tòa nhà tại số 2 đường Hùng Vương và hoàn chỉnh việc chỉnh trang công viên tại khu đất này. Thời gian hoàn thành trong quý II/2026.

Tháo dở 3 biệt thự

Theo kết quả đánh giá, phân loại công trình biệt thự của Hội đồng phân loại biệt thự TPHCM, 7 công trình biệt thự tại khu đất số 1 đường Lý Thái Tổ thuộc nhóm 2. Theo kết quả của đơn vị kiểm định, có 3 công trình biệt thự (2, 3, 4) xuất hiện nhiều vết nứt trên kết cấu chịu lực của công trình, kết cấu bê tông bị thấm ngấm nước, rêu mốc và bong tróc bê tông, tổng quan cho thấy công trình đã bị xâm thực và ăn mòn lớn, làm suy giảm chất lượng kết cấu công trình. Còn 4 công trình biệt thự (1, 5, 6, 7) có kết cấu chịu lực chính không xuất hiện các hư hỏng ảnh hưởng đến khả năng chịu lực của công trình.

Nhiều biệt thự trong khu đất số 1 đường Lý Thái Tổ bị xuống cấp. Ảnh: Duy Anh.

Do đó, Sở Xây dựng kiến nghị UBND TPHCM chấp thuận chủ trương tháo dỡ 3 công trình biệt thự (số 2, 3, 4) và duy trì 4 công trình biệt thự (1, 5, 6, 7) trong khu đất số 1 Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài.

Sử dụng khu đất số 1 Lý Thái Tổ và bao gồm phần diện tích xung quanh toàn bộ khu vực giới hạn bởi phạm vi 3 trục đường Lý Thái Tổ - Hùng Vương - Trần Bình Trọng để phát triển công viên công cộng, bố trí tượng đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19 và khai thác không gian ngầm.

Đồng thời, tổ chức điều chỉnh cục bộ quy hoạch 1/2000 khu vực, di dời các công trình nằm trong phạm vi công trình để đầu tư xây dựng công viên, đáp ứng mục tiêu hình thành công viên cây xanh, không gian sân chơi phục vụ công cộng. Kêu gọi xã hội hóa để xây dựng tượng đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19 và xây dựng công viên công cộng tại khu đất số 1 đường Lý Thái Tổ theo hình thức BT không thanh toán.

Công nhân đang phá dỡ biệt thự tại khu đất số 1 đường Lý Thái Tổ. Ảnh: Duy Anh.

Sở Xây dựng TPHCM cũng kiến nghị đầu tư mở rộng đường Trần Bình Trọng - đoạn từ đường Lý Thái Tổ đến đường Hùng Vương - bằng nguồn ngân sách TPHCM với tổng bề rộng mặt cắt ngang 23 m. Thông qua bản vẽ phương án quy hoạch tổng mặt bằng công viên cây xanh tại khu đất số 1 Lý Thái Tổ để có cơ sở triển khai thực hiện các bước tiếp theo.