TPHCM: Khẩn trương bàn giao 'khu đất vàng' để xây công viên, đài tưởng niệm nạn nhân COVID 19

TPO - Công ty Cổ phần Tập đoàn Mặt Trời là đơn vị được UBND TPHCM giao khu đất vàng số 1 đường Lý Thái Tổ để xây dựng công viên cây xanh, không gian sân chơi phục vụ cộng đồng, đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19.

Ngày 29/10, Văn phòng UBND TPHCM đã có công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được về phương án chỉnh trang khu đất số 1 đường Lý Thái Tổ (phường Vườn Lài).

khu-dat-ly-thai-to-t.jpg
Nhìn từ trên cao, khu đất số 1, Lý Thái Tổ hiện lên với mảng xanh nổi bật giữa TP HCM dày đặc công trình bê tông, cốt thép.

Theo đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang tại cuộc họp mới đây về phương án chỉnh trang khu đất trên, Chủ tịch UBND TPHCM giao Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương bàn giao mặt bằng khu đất số 1 đường Lý Thái Tổ cho đơn vị tài trợ (Công ty Cổ phần Tập đoàn Mặt Trời) chậm nhất ngày 31/10 để doanh nghiệp này xây dựng công viên cây xanh, không gian sân chơi phục vụ cộng đồng, đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19, hoàn thành đưa vào sử dụng trước Tết Nguyên đán 2026.

Lãnh đạo UBND thành phố giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc tổ chức kiểm kê, đánh giá và phân loại các công trình biệt thự tại khu đất trước ngày 10/11/2025, đồng thời hướng dẫn UBND phường Vườn Lài tổ chức lập điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 tại khu đất trên.

UBND phường Vườn Lài tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 tại vị trí khu đất, hoàn thành trước 30/11.

Sở Văn hóa và Thể thao được giao nhiệm vụ tổ chức lấy ý kiến đóng góp trên môi trường mạng về ý tưởng phương án thiết kế xây dựng khu công viên do nhà tài trợ đề xuất trong vòng 15 ngày, tổng hợp ý kiến gửi cho đơn vị tài trợ hoàn chỉnh phương án thiết kế.

UBND TPHCM cũng giao Giám đốc Sở Xây dựng trực tiếp chỉ đạo xây dựng công viên cho đến khi hoàn thành, đưa công trình vào sử dụng, đồng thời khẩn trương lập dự án đầu tư mở rộng đường Trần Bình Trọng bằng nguồn ngân sách của thành phố.

Ngô Tùng
