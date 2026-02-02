Tổng Bí thư Tô Lâm trao thưởng tác phẩm xuất sắc nhất cuộc thi báo chí ‘Vững bước dưới cờ Đảng’

TPO - Tối 2/2, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm - Bí thư Quân ủy Trung ương, dự chương trình tổng kết và trao giải cho các tác giả có tác phẩm xuất sắc nhất cuộc thi báo chí với chủ đề “Vững bước dưới cờ Đảng”, do Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng chỉ đạo tổ chức.

Dự chương trình có các Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Phan Văn Giang - Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết; Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung.

﻿ ﻿ Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu dự chương trình tại Trường quay S1 (Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội), tối 2/2.

Cùng tham dự chương trình có đại biểu lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng và hàng trăm cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên, sinh viên.

Chương trình là dịp để tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và lan tỏa những giá trị cao đẹp về tình yêu quê hương, đất nước, về niềm tin và khát vọng, lòng thành kính dâng lên Đảng quang vinh và Bác Hồ vĩ đại.

Trước đó, dưới sự chỉ đạo của Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, cuộc thi đã được phát động vào tháng 2/2025, tại chương trình nghệ thuật chính luận “Trung với Đảng, hiếu với Dân” do Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng tổ chức, nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam Trương Thiên Tô phát biểu tổng kết cuộc thi.

Tổng kết cuộc thi, Thượng tướng Trương Thiên Tô - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, cho biết, sau gần một năm phát động, cuộc thi “Vững bước dưới cờ Đảng” đã tạo sức lan tỏa sâu rộng, thu hút sự tham gia đông đảo của đội ngũ những người làm báo trong và ngoài Quân đội; người Việt Nam đang học tập, sinh sống ở nước ngoài; người nước ngoài đang công tác, sinh sống tại Việt Nam.

Ban tổ chức cuộc thi đã tiếp nhận hơn 8.100 tác phẩm dự thi, thuộc 5 loại hình (chính luận, phóng sự, phản ánh, ảnh báo chí và báo chí đa phương tiện). Nhiều tác phẩm có chất lượng tốt, giàu tính chiến đấu, thể hiện rõ tâm huyết, trách nhiệm, bản lĩnh và trí tuệ của đội ngũ những người làm báo - những chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng, văn hóa; khẳng định niềm tin, trách nhiệm và hành động chính trị của người làm báo đối với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân.

Vượt qua hơn 8.100 tác phẩm gửi dự thi, Hội đồng sơ khảo đã lựa chọn đưa vào vòng chung khảo 116 tác phẩm và đề nghị trao giải cho 66 tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm xuất sắc, gồm: 5 giải A, 11 giải B, 25 giải C và 25 giải Khuyến khích.

﻿ ﻿ ﻿ Chương trình nghệ thuật đặc sắc tại lễ trao giải cuộc thi.

Theo Thượng tướng Trương Thiên Tô, điểm nổi bật trong các tác phẩm dự thi là tính định hướng chính trị, tư tưởng rõ ràng, xuyên suốt. Nhiều tác phẩm thể hiện sự kiên định với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tuyên truyền sâu sắc quan điểm, đường lối của Đảng; làm rõ yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đồng thời đấu tranh thẳng thắn, sắc bén với các quan điểm sai trái, thù địch.

Không ít tác phẩm đã đề cập đúng và trúng những vấn đề lớn, những nội dung cốt lõi, những yêu cầu trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ…

“Các tác phẩm tham gia cuộc thi đều toát lên giá trị nhân văn sâu sắc; hình ảnh người chiến sĩ, người cán bộ, đảng viên ở cơ sở được khắc họa chân thực, gần gũi, xúc động, góp phần củng cố niềm tin, khơi dậy lòng tự hào, tự tôn dân tộc, lý tưởng, trách nhiệm và bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ toàn quân và nhân dân cả nước”, Thượng tướng Trương Thiên Tô khẳng định.

Chương trình tổng kết, trao giải được dàn dựng như một bản hòa ca giữa chính luận và nghệ thuật. Với ý tưởng sân khấu hiện đại, sử dụng hệ thống màn hình LED matrix tạo hình tượng cờ Đảng, cờ Tổ quốc và những cánh chim hòa bình, chương trình mở ra một không gian thênh thang của hành trình đổi mới. Các tiết mục nghệ thuật đặc sắc trong chương trình qua giọng ca của các nghệ sĩ nổi tiếng trong và ngoài Quân đội đã góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc, lòng biết ơn vô hạn đối với Đảng và Bác Hồ kính yêu.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang trao giải A tặng các tác giả có tác phẩm dự thi xuất sắc nhất.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết và Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc trao giải B tặng các tác giả.

Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam Nguyễn Trọng Nghĩa và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trao giải C tặng các tác giả.