Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Google News

Hé lộ sự việc hàng chục UAV lạ xuất hiện trên căn cứ quân sự của Đức

Quỳnh Như

TPO - Tháng 12/2025, Đức ghi nhận sự cố an ninh nghiêm trọng khi hàng chục máy bay không người lái (UAV) không xác định xâm nhập không phận một căn cứ không quân của nước này. Tuy nhiên, phía cảnh sát lẫn quân đội không thể ngăn chặn các UAV nói trên, tờ Bild đưa tin.

Tài liệu nội bộ của quân đội Đức (Bundeswehr) cho biết, ngày 11/12/2025, hàng chục máy bay không người lái không xác định đã được phát hiện trên căn cứ không quân Immelmann, bang Hạ Saxony, và lập tức thông báo cho cảnh sát. Tuy nhiên, sau đó lực lượng chức năng xác nhận số UAV xuất hiện nhiều hơn dự kiến. Tổng cộng có ít nhất 23 UAV được ghi nhận bay vòng quanh căn cứ trong nhiều giờ liên tiếp.

Trong suốt thời gian này, cảnh sát và quân đội chỉ có thể theo dõi mà không thể bắn hạ hay vô hiệu hóa các UAV. Những ngày sau đó, các hoạt động bay quy mô lớn của UAV vẫn tiếp diễn. Các thiết bị này thuộc nhiều chủng loại khác nhau, trong đó có những mẫu có sải cánh dài hơn 2 mét.

uav.jpg

Quân đội Đức đã áp dụng nhiều biện pháp tác chiến điện tử nhằm gây nhiễu, song không đạt hiệu quả. Đáng chú ý, không có phát đạn thật nào được sử dụng để đối phó với các UAV xâm nhập.

Sự việc này diễn ra trong bối cảnh Đức phát hiện lỗ hổng an ninh trong quá trình triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa Arrow 3 của Israel. Theo đó, dù radar phòng không đã được kích hoạt, ba UAV không xác định vẫn bay qua khu vực phòng thủ mà không bị vô hiệu hóa.

Trong năm 2025, Đức ghi nhận sự gia tăng đáng kể các hoạt động UAV trái phép. Các cơ quan thực thi pháp luật thống kê hơn 1.000 chuyến bay UAV đáng ngờ trên toàn quốc, phần lớn xảy ra gần các cơ sở quân sự.

Quỳnh Như
Bild
#UAV #quân sự #Đức #căn cứ quân sự #an ninh #trinh sát #tấn công #máy bay không người lái

Xem thêm

Cùng chuyên mục