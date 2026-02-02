Hé lộ sự việc hàng chục UAV lạ xuất hiện trên căn cứ quân sự của Đức

TPO - Tháng 12/2025, Đức ghi nhận sự cố an ninh nghiêm trọng khi hàng chục máy bay không người lái (UAV) không xác định xâm nhập không phận một căn cứ không quân của nước này. Tuy nhiên, phía cảnh sát lẫn quân đội không thể ngăn chặn các UAV nói trên, tờ Bild đưa tin.

Tài liệu nội bộ của quân đội Đức (Bundeswehr) cho biết, ngày 11/12/2025, hàng chục máy bay không người lái không xác định đã được phát hiện trên căn cứ không quân Immelmann, bang Hạ Saxony, và lập tức thông báo cho cảnh sát. Tuy nhiên, sau đó lực lượng chức năng xác nhận số UAV xuất hiện nhiều hơn dự kiến. Tổng cộng có ít nhất 23 UAV được ghi nhận bay vòng quanh căn cứ trong nhiều giờ liên tiếp.

Trong suốt thời gian này, cảnh sát và quân đội chỉ có thể theo dõi mà không thể bắn hạ hay vô hiệu hóa các UAV. Những ngày sau đó, các hoạt động bay quy mô lớn của UAV vẫn tiếp diễn. Các thiết bị này thuộc nhiều chủng loại khác nhau, trong đó có những mẫu có sải cánh dài hơn 2 mét.

Quân đội Đức đã áp dụng nhiều biện pháp tác chiến điện tử nhằm gây nhiễu, song không đạt hiệu quả. Đáng chú ý, không có phát đạn thật nào được sử dụng để đối phó với các UAV xâm nhập.

Sự việc này diễn ra trong bối cảnh Đức phát hiện lỗ hổng an ninh trong quá trình triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa Arrow 3 của Israel. Theo đó, dù radar phòng không đã được kích hoạt, ba UAV không xác định vẫn bay qua khu vực phòng thủ mà không bị vô hiệu hóa.

Trong năm 2025, Đức ghi nhận sự gia tăng đáng kể các hoạt động UAV trái phép. Các cơ quan thực thi pháp luật thống kê hơn 1.000 chuyến bay UAV đáng ngờ trên toàn quốc, phần lớn xảy ra gần các cơ sở quân sự.