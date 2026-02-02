Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Google News

Tận dụng sương mù làm 'lá chắn', Nga tuyên bố kiểm soát làng Zelenoye ở mặt trận Kharkov

Minh Hạnh

TPO - Bộ Quốc phòng Nga thông báo, các đơn vị thuộc cụm tác chiến phía Bắc đã giành quyền kiểm soát làng Zelenoye ở tỉnh Kharkov nhờ tận dụng sương mù dày đặc làm lớp ngụy trang tự nhiên.

1464265.jpg
(Ảnh: Tass)

Trong thông báo đưa ra ngày 1/2, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, đơn vị đóng vai trò chủ lực trong chiến dịch giành quyền kiểm soát làng Zelenoye là Trung đoàn Bộ binh Cơ giới số 9 thuộc Quân đoàn 11.

Trước cuộc tấn công chính, lực lượng pháo binh của quân đoàn đã được triển khai trong làng. Ngoài ra, các đơn vị máy bay không người lái của Sư đoàn Bộ binh Cơ giới số 18 cũng đã đóng góp đáng kể, duy trì hoạt động trinh sát liên tục và cung cấp dữ liệu chính xác để điều chỉnh hỏa lực.

“Máy bay tấn công của Nga đã tận dụng lợi thế là sự thay đổi đột ngột về điều kiện thời tiết. Nhiệt độ ấm hơn, độ ẩm cao và sương mù dày đặc đã ngăn cản máy bay không người lái của đối phương, đồng thời cũng đóng vai trò như lớp ngụy trang tự nhiên trong cuộc tấn công vào các vị trí của lực lượng Ukraine”.

Bộ này nhấn mạnh, rằng các binh sĩ thuộc cụm tác chiến phía Bắc đang tiếp tục mở rộng vùng đệm an ninh dọc biên giới Nga - Ukraine. Mục tiêu chính là ngăn chặn đối phương nã pháo và tấn công các khu vực biên giới bằng máy bay không người lái.

Trước đó, ngày 31/1, Bộ Quốc phòng Nga thông báo quân đội nước này đã giành quyền kiểm soát làng Toretskoye ở Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk và Petrovka ở tỉnh Zaporozhye.

"Khu định cư Toretskoye nằm giữa Dobropolye và Druzhkovka. Việc giành được khu định cư này sẽ tạo điều kiện để phát động một cuộc tấn công về phía Dobropolye, từ đó tạo ra một bàn đạp nhất định để tiến công theo hướng Druzhkovka”, người đứng đầu Donetsk do Nga bổ nhiệm - ông Denis Pushilin - cho biết.

Ông nói thêm rằng giao tranh đang diễn ra ở khu vực Dobropolye - Krasnoarmeysk thuộc vùng Sukhetskoye, ở Novy Donbass, Volnoye, gần Grishino..., và lực lượng Nga cũng đang tiến về hướng Sergeyevka.

Minh Hạnh
Tass
#mặt trận Donetsk #Bộ Quốc phòng Nga #Kharkov #máy bay không người lái

Xem thêm

Cùng chuyên mục