GS.TS Sử học Mạch Quang Thắng: 'Trong kỷ nguyên mới, điều quan trọng là cán bộ phải dám nghĩ, dám làm'

TPO - Kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng (3/2/1930 - 3/2/2026), trao đổi với phóng viên Báo Tiền Phong, GS.TS Sử học Mạch Quang Thắng - Ủy viên Hội đồng Khoa học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng, trong kỷ nguyên mới, điều quan trọng là cán bộ phải dám nghĩ, dám làm. Phải có sự chuyển động từ Trung ương xuống các địa phương, xuống các ngành, các cấp và cơ sở, trong đó người đứng đầu sẽ kéo theo cấp ủy, đầu tàu sẽ kéo theo con tàu tiến lên phía trước.

Có chính sách tốt với các chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng

Thưa ông, Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam được xác định là thời điểm đất nước bước vào kỷ nguyên mới. Với vai trò là Đảng cầm quyền, ông nghĩ Đảng ta cần thực hiện những gì để thực hiện các mục tiêu to lớn đã đặt ra?

Trước đòi hỏi của thực tiễn khi đất nước bước vào kỷ nguyên mới, Đại hội XIV của Đảng đã nhấn mạnh, cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị, nhất là đối với Nhà nước gắn liền với xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, nâng cao năng lực quản lý của Nhà nước, năng lực quản trị quốc gia kiến tạo phát triển. Phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng phải phù hợp với thực tế. Ở thời kỳ này, giai đoạn này, với mục đích này, có thể có phương thức này, nhưng ở giai đoạn khác, với mục đích khác, có thể dùng phương thức khác.

Đòi hỏi tất yếu là Đảng phải đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền để phù hợp với mục tiêu phấn đấu, mà cụ thể là 2 mục tiêu chiến lược: 100 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng và 100 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam. Phải làm thế nào để đất nước phát triển, tiến nhanh, tiến mạnh hơn, mà không chỉ là tăng trưởng kinh tế đơn thuần, phải là phát triển toàn diện, bao trùm. Đích đến của chúng ta là xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội. Mục tiêu rất rõ ràng như vậy, quan trọng là phương thức, cách làm, cách triển khai thế nào.

Tổng Bí thư Tô Lâm trình bày Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV. Ảnh: Như Ý.



Tôi ví dụ, bây giờ đang là thời kỳ cách mạng công nghiệp lần thứ 4, với thành tựu về khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số… thì có thể tập trung đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trẻ, chuyên gia, những người hiểu biết về các lĩnh vực này. Chúng ta cũng phải ưu tiên sử dụng người tài, nhà khoa học trong và ngoài nước. Muốn vậy, phải thực hiện đúng câu nói của tiền nhân: Hiền tài là nguyên khí quốc gia. Phải có chính sách tốt với các chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng.

Hiện nay, chúng ta đang triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Đường lối đã rõ, nghị quyết cũng đã hay, nhưng để biến đường lối, mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết thành hành động và kết quả trong thực tiễn là rất gian nan. Hai cột mốc 2030 và 2045 không còn xa. Quãng thời gian không có nhiều để chúng ta thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình, hiện thực hoá tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Ước vọng “sánh vai với các cường quốc năm châu” của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng là ước vọng của toàn dân tộc chúng ta. Vì thế, phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng phải thay đổi một cách quyết liệt.

Vừa qua, chúng ta đã thực hiện quyết liệt cuộc cách mạng về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, sắp xếp địa giới hành chính, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. Chúng ta cũng kiên quyết tháo gỡ những điểm nghẽn về thể chế, mà theo lời Tổng Bí thư Tô Lâm là xử lý “điểm nghẽn của điểm nghẽn”.

Muốn phát triển vươn lên mà dây rợ chằng chịt, lực cản nhiều quá thì phải dũng cảm cắt bỏ, dũng cảm thay đổi. Đảng lãnh đạo như thế nào để vừa đúng nguyên tắc của Đảng, vừa bảo đảm dân chủ xã hội. Đảng lãnh đạo Nhà nước, Quốc hội . Làm thế nào để Quốc hội thể chế hóa được đường lối, quan điểm của Đảng một cách đúng đắn hơn. Làm sao Chính phủ triển khai các quyết sách, chủ trương, đường lối của Đảng một cách hiệu quả hơn…

Chuyên gia Mạch Quang Thắng nhấn mạnh: Đảng ta là Đảng đại diện cho giai cấp công nhân, nhân dân lao động và toàn dân tộc, là Đảng của nhân dân. Ảnh: PV.



Đảng ta là Đảng đại diện cho giai cấp công nhân, nhân dân lao động và toàn dân tộc, là Đảng của nhân dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói, Đảng từ dân mà ra, dân sinh ra Đảng. Quan hệ Đảng – Nhân dân của chúng ta là rất đặc biệt so với các nơi khác trên thế giới. Như chúng ta có thể thấy, dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng còn được đưa ra để người dân góp ý xây dựng.

Tôi nghĩ rằng, thay đổi phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng phải đi liền với sự cẩn trọng nhưng tư duy quyết liệt, sẵn sàng thay đổi cả quá trình để đạt được mục tiêu nêu trong nghị quyết. Nếu cứ cách làm “bình bình”, vẫn là các cấp, các ngành, các địa phương ngồi học nghị quyết, rồi xây dựng chương trình hành động… thì quanh quẩn lại vẫn đâu lại vào đấy.

Như cuộc cách mạng về sắp xếp bộ máy, chúng ta dũng cảm không tổ chức cấp huyện nữa. Đó là sự quyết liệt của người đứng đầu Đảng. Nó cũng cho thấy, vai trò cá nhân lãnh đạo rất quan trọng.

GS.TS Mạch Quang Thắng. Ảnh: PV.



Cụ thể hóa bằng những hành động

Thưa ông, tinh thần của Đại hội XIV là kiên quyết hành động, nói là làm, làm quyết liệt, làm đến cùng, làm hiệu quả. Tổng Bí thư Tô Lâm cũng nhiều lần nhấn mạnh nội dung này trong các bài phát biểu và bài viết quan trọng. Ông nghĩ sao về tinh thần này?

Như chúng ta đã biết, đi kèm với báo cáo chính trị Đại hội XIV của Đảng có chương trình hành động rất cụ thể. Bộ Chính trị cũng đã ban hành 9 nghị quyết chiến lược về nhiều vấn đề, và triển khai rất quyết liệt trong thời gian vừa qua. Trong các bài phát biểu tại Đại hội XIV và bài viết quan trọng sau đại hội, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, phải rất quyết liệt, khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Phải cụ thể hóa bằng những hành động cụ thể, chứ nếu cứ bình bình như trước đây thì không được.

Như tôi đã nói ở trên, là phải có sự quyết đoán, quyết liệt. Tôi nhớ trước đây, khi cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng còn giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội, mỗi lần họp Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đều đặt nghị quyết đại hội trên bàn, đặt câu hỏi: chúng ta đã quyết như thế này, đã thực hiện đến đâu rồi, phải làm tiếp ra làm sao? Như thế mới được.

Hiện nay, Bộ Chính trị đã có 9 nghị quyết chiến lược. Tinh thần của các nghị quyết này đã được tích hợp vào báo cáo chính trị của Đại hội XIV. Tôi thấy, các vấn đề đều rất hay, rất lớn. Quan trọng là “soi” vào đó để xem thực hiện được đến đâu, thực hiện như thế nào, nếu không thì lại rơi vào tình trạng nghị quyết thì hay, nhưng thực hiện vẫn là khâu yếu.

Theo chuyên gia Mạch Quang Thắng, Đại hội XIV quyết các vấn đề không chỉ cho 5 năm, mà còn là quyết các vấn đề có tầm cao hơn, xa hơn, tinh thần là đưa đất nước vào kỷ nguyên mới. Ảnh: Như Ý.



Thường thì mỗi kỳ đại hội của Đảng có tầm nhìn 5 năm, nhưng cũng có những kỳ đại hội có tầm nhìn dài hơn, xa hơn, như Đại hội XIV hướng tới cột mốc 2045 – 100 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam. Đại hội XIV quyết các vấn đề không chỉ cho 5 năm, mà còn là quyết các vấn đề có tầm cao hơn, xa hơn, tinh thần là đưa đất nước vào kỷ nguyên mới. Đại hội đã quyết đường hướng, tinh thần rồi, phần còn lại là quyết liệt, quyết tâm thực hiện.

Một điều quan trọng, là cán bộ có dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, sáng tạo không. Tôi nghĩ rằng phải chuyển động từ Trung ương xuống các địa phương, xuống các ngành, các cấp và cơ sở. Người đứng đầu sẽ kéo theo cấp ủy, đầu tàu sẽ kéo theo con tàu tiến lên phía trước. Vì thế, người đứng đầu có vai trò rất quan trọng, cấp ủy cũng rất quan trọng.

Tất cả đều vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của người dân

Thưa ông, nếu chúng ta không quyết tâm, không chuyển động thì sẽ bị tụt hậu và không đạt 2 mục tiêu lớn đã đặt ra. Qua 96 năm, Đảng đã lãnh đạo dân tộc đạt được nhiều thành tựu, ông có kỳ vọng gì về bước chuyển lịch sử của từ Đại hội XIV để Đảng ta lãnh đạo dân tộc ta tiến vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, thịnh vượng, phồn vinh, hạnh phúc?

Nhìn lại 96 năm lịch sử, Đảng ta làm được ba việc lớn. Một là giành được chính quyền cách mạng, xây dựng chế độ chính trị hoàn toàn mới, một kỷ nguyên mới. Ngay từ đầu, Đảng trở thành Đảng cầm quyền chính danh, chính đáng vì đã phát động nhân dân đứng lên giành chính quyền, tự ta cứu lấy ta, lật đổ chế độ phong kiến và mở ra đường hướng mới cho đất nước.

Thứ hai, Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân ta bảo vệ được Tổ quốc, đánh đuổi giặc ngoại xâm, bảo vệ độc lập dân tộc, chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ qua các cuộc kháng chiến.

Ba là chúng ta xây dựng được một xã hội mới. Sau kháng chiến, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, vượt qua thời kỳ bao cấp, khủng hoảng kinh tế tưởng chừng không vượt qua được rồi mới có đổi mới và xây dựng đất nước.

Ba việc đó Đảng làm quá tốt, quá xuất sắc. Công lao đó rất lớn, người dân mình theo Đảng, một dân tộc anh hùng không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ. Bây giờ, chúng ta phải phát huy tinh thần đó, phải tạo ra sự đồng thuận xã hội vì mục tiêu chung. Với những ý kiến khác nhau, chúng ta phải biến những ý kiến đó thành phản biện tốt cho mình. Những phản biện hay, mang tính xây dựng phải được chắt lọc, tiếp nhận theo hướng phù hợp.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các em học sinh tại Lễ khánh thành Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Si Pa Phìn, tỉnh Điện Biên, ngày 31/1. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói rằng, muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội thì trước hết phải có con người xã hội chủ nghĩa. Như hiện nay, muốn có thành phố thông minh, trước hết phải có con người thông minh. Phải nâng cao dân trí, đột phá phát triển giáo dục để công dân ngày càng hiểu biết, có kiến thức tiên tiến, tuân thủ pháp luật, đạo đức tốt. Người xưa nói, đẩy thuyền cũng là dân mà lật thuyền cũng là dân. Sợi chỉ đỏ xuyên suốt của Đảng ta là tất cả mục đích đều vì đời sống ấm no, hạnh phúc của người dân. Đặc biệt, hiện nay, trong bối cảnh kinh tế thị trường thì càng phải vì lợi ích chính đáng của người dân.

Xin trân trọng cảm ơn ông!