Hà Nội: Phát hiện thi thể người nổi trên sông Tô Lịch

TPO - Sáng sớm 3/2, người dân bàng hoàng phát hiện thi thể người nổi trên sông Tô Lịch, gần Nhà máy xử lý nước thải Tam Trinh (Hoàng Mai, Hà Nội)

Khu vực phát hiện thi thể người.

Theo thông tin ban đầu, thi thể người được người dân phát hiện tại sông Tô Lịch khu vực gần Nhà máy xử lý nước thải Tam Trinh.

Thời điểm này, thi thể nổi trên mặt nước. Sự việc nhanh chóng được báo cho chính quyền sở tại.

Một số người dân hiếu kỳ dừng lại theo dõi sự việc.

Không lâu sau đó, Công an phường Hoàng Mai phối hợp với các đơn vị liên quan có mặt phong tỏa hiện trường, khám nghiệm, xác định danh tính nạn nhân.

Lãnh đạo Công an phường Hoàng Mai cho biết, nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.