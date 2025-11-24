Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Bắt nghi phạm vụ cô gái mất tích, tìm thấy thi thể ở Hưng Yên

Thanh Hà
TPO - Công an TP Hà Nội đã bắt giữ nghi phạm trong vụ cô gái quê Nghệ An mất tích nhiều ngày, thi thể được tìm thấy ở Hưng Yên.

nan-nhan-3012.jpg
Hình ảnh nạn nhân.

Liên quan đến vụ việc phát hiện thi thể cô gái tên N.T.Y.N (19 tuổi, quê Quỳnh Mai, Nghệ An) ở tỉnh Hưng Yên, Công an TP Hà Nội đã bắt giữ một nghi phạm để điều tra làm rõ. Nghi phạm này có quan hệ tình cảm với nạn nhân.

Trước đó, ngày 10/11, ông V.N trình báo cơ quan công an địa phương về việc con gái mất liên lạc nhiều ngày.

Cách thời điểm mất tích khoảng 2 tháng, N. nói với gia đình ra Hà Nội làm việc, sau đó chuyển tới tỉnh Bắc Ninh làm cho một công ty. Tuy nhiên, khi bà ốm, N. nghỉ việc về quê.

Đầu tháng 11/2025, N. quay trở lại Hà Nội bằng xe khách. Tối 5/11, cô gái nói với gia đình sẽ quay trở về nhà và sau đó gia đình mất liên lạc.

Gần đây, Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện thi thể nữ giới trôi trên sông. Trên thi thể có hình xăm "13/12/2006".

Khi thông tin được đăng tải lên mạng, gia đình đã xác định nạn nhân chính là N. Quá trình phối hợp với Công an tỉnh Hưng Yên xác minh, Công an TP Hà Nội đã bắt giữ nghi phạm là bạn trai của nạn nhân.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Thanh Hà
