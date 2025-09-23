Vụ nữ sinh mất tích 12 ngày ở Hà Nội: Người mẹ mòn mỏi tìm con trong vô vọng

TPO - Đã 12 ngày trôi qua kể từ khi Bùi Bích Phương (sinh viên năm 3, Đại học Ngoại ngữ Hà Nội) mất tích, mẹ em - cô Phương Thủy (trú tại Đông Ngạc, Hà Nội) vẫn ngày đêm rong ruổi tìm kiếm con trong nỗi lo âu tột cùng.

Xin mẹ đi chơi rồi bặt vô âm tín

Chiều 11/9, Phương xin phép mẹ đi chơi và di chuyển bằng xe đạp điện từ nhà đến Lotte Tây Hồ. Khoảng 16h, cô Thủy liên lạc với con qua messenger, Phương trả lời vẫn đang ở đó. Tuy nhiên, chỉ hơn một tiếng sau, điện thoại đổ chuông nhưng không ai bắt máy.

Hình ảnh camera ghi lại nữ sinh đến phường Bồ Đề, Hà Nội.

Linh cảm có chuyện chẳng lành, cô Thủy ngay trong đêm đó đã đến Công an phường Đông Ngạc trình báo, nhờ sự giúp đỡ tìm kiếm con. Suốt đêm hôm đó, người mẹ không chợp mắt, mong con trở về. Sáng hôm sau, cô lại tìm đến Lotte Tây Hồ để nhờ công an trích xuất camera.

Theo chia sẻ của gia đình, Phương là cô gái hiền lành, học giỏi, vừa trở về từ Nhật Bản sau một năm du học bằng học bổng.

Tìm thấy dấu vết ở mép sông

Chiều 12/9, khi thông tin tìm con được đăng tải trên mạng xã hội, một người dân đi câu tôm báo tin nhặt được ví cùng balo của Phương ở mép sông gần đền Rừng (phường Bồ Đề, Hà Nội).

Tìm đến nơi, cô Thủy được người này đưa giấy tờ tùy thân, áo mưa, mũ bảo hiểm của Phương.

Bùi Bích Phương.

Đến trưa 14/9, chính cô Thủy lại phát hiện chiếc xe đạp điện của con gái dựng bên ven đường gần khu vực trên. Người mẹ cho biết đã nhiều lần đề nghị được trích xuất thêm camera quanh khu vực phát hiện đồ đạc nhưng chưa có kết quả.

Ngày 16/9, khi nghe tin có thi thể được phát hiện ở Ninh Bình với đặc điểm tương đồng, cô Thủy tức tốc tìm đến. Cơ quan chức năng đã lấy mẫu ADN của cô để so sánh, nhưng đến nay vẫn chưa có thông báo chính thức.

Cô Thủy mỏi mòn tìm kiếm con gái.

Nước mắt lưng tròng, cô Thủy chia sẻ: “12 ngày qua, tôi mòn mỏi chờ tin con. Tôi chỉ mong cơ quan công an sớm điều tra rõ nguyên nhân vì sao đồ đạc và xe đạp của cháu lại xuất hiện ở khu vực đền Rừng. Tôi chỉ ước được gặp lại con, dù trong hoàn cảnh nào…”.

Gia đình, bạn bè và cộng đồng mạng đang tiếp tục chia sẻ thông tin để hỗ trợ tìm kiếm nữ sinh.

Camera ghi lại thời điểm nữ sinh rời nhà.

Cô Thủy cũng loại trừ việc con gái nghĩ quẩn hay bỏ nhà đi với người lạ. Bởi khi rời nhà, Phương không mâu thuẫn gì với mẹ và không có biểu hiện bất thường.

Cô Thủy cho biết thêm, vừa qua cũng có một số người gọi đến nói biết thông tin của con gái nhưng họ lại chưa chia sẻ với gia đình. "Tôi nghi ngờ một số người có ý định xấu hoặc lừa đảo" - cô Thủy chia sẻ.