Xe tải chở máy đào lao xuống vực trên đèo Bảo Lộc, tài xế tử vong

TPO - Trong lúc đổ đèo Bảo Lộc, một xe tải chở máy đào bất ngờ mất phanh, lao xuống vực sâu khoảng 5m, khiến tài xế tử vong tại chỗ và phụ xe bị thương nặng.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 12h10 ngày 3/2 trên quốc lộ 20, đoạn qua đèo Bảo Lộc, thuộc địa bàn xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng.

Lực lượng chức năng đưa thi thể nạn nhân ra khỏi hiện trường.

Thời điểm trên, xe tải BKS 84C-108.xx do tài xế L.H.T. (35 tuổi, trú ở tỉnh Vĩnh Long) điều khiển, chở theo một máy đào, lưu thông theo hướng từ Đà Lạt về TPHCM. Khi đến khúc cua Km104, khu vực Đài Đức Mẹ, xe bất ngờ mất phanh và lao xuống vực bên đường.

Tại hiện trường, xe tải bị cây rừng cản lại, nằm lưng chừng vực sâu khoảng 5m, cabin và thân xe biến dạng nghiêm trọng. Cú va chạm mạnh khiến tài xế T. tử vong, mắc kẹt trong cabin. Riêng phụ xe Lê Văn T. (cùng trú tỉnh Vĩnh Long) bị thương và được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện II Lâm Đồng.

Xe tải bị cây rừng cản lại, nằm lưng chừng vực sâu khoảng 5m.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng đã nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, điều tiết giao thông và tổ chức cứu hộ. Đến khoảng 13h15 cùng ngày, lực lượng cứu nạn đã đưa thi thể nạn nhân ra khỏi cabin xe tải. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.