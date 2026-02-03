Sắc đỏ 'Đường cờ Tổ quốc' rực rỡ buôn làng Đắk Lắk

TPO - Những tuyến đường rực rỡ sắc cờ đỏ sao vàng cùng mô hình phân loại rác thải tại nguồn vừa được một xã ở tỉnh Đắk Lắk ra mắt, tạo nên diện mạo mới cho buôn làng trước thềm Tết Nguyên đán.

Trong không khí thi đua sôi nổi chào mừng Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2) và chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, từ chiều 2/2, buôn Lê B, xã Ea Drăng, tỉnh Đắk Lắk, trở nên rực rỡ hơn với mô hình “Đường cờ Tổ quốc”. Trên cung đường dài hơn 1.500m, gần 200 lá cờ đỏ sao vàng được treo đồng bộ, trang nghiêm, trải dài.

Công trình có tổng kinh phí gần 40 triệu đồng, do Hội Nông dân xã vận động và người dân tự nguyện đóng góp ngày công và tiền mặt. Hình ảnh hàng cờ tung bay không chỉ làm đẹp cảnh quan mà còn khơi dậy niềm tự hào dân tộc, nhắc nhở mỗi người dân về tình yêu quê hương trong những ngày Tết đến, Xuân về.

Mô hình “Đường cờ Tổ quốc” của buôn Lê B, xã Ea Drăng.

Bên cạnh sắc đỏ của cờ Tổ quốc, mô hình “Phân loại rác thải tại nguồn” cũng chính thức được ra mắt, mang theo kỳ vọng về một buôn làng không rác thải nhựa. Với sự hỗ trợ từ UBND xã và Hội Nông dân xã, mô hình được triển khai tại 3 điểm trực thuộc các khu liên gia, phục vụ trực tiếp cho hơn 200 hộ dân.

Việc hướng dẫn bà con cách phân loại rác ngay tại bếp ăn, mảnh vườn không chỉ giúp giảm thiểu ô nhiễm môi trường mà còn tận dụng nguồn rác hữu cơ phục vụ sản xuất nông nghiệp. Tổng kinh phí và ngày công thực hiện gần 30 triệu đồng đã minh chứng cho sự đầu tư bài bản và trách nhiệm của tổ chức Hội đối với môi trường sống của cộng đồng.

Những công trình "Ý Đảng, lòng dân" tại buôn Lê B đã cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của phong trào dân vận khéo tại địa phương. Việc kết nạp hội viên mới ngay trong lễ ra mắt mô hình cũng cho thấy sức hút của tổ chức Hội khi gắn liền hoạt động với lợi ích thiết thực của hội viên.

Mô hình “Phân loại rác thải tại nguồn” cũng chính thức được ra mắt tại buôn Lê B.

Diện mạo nông thôn xã Ea Drăng đang thay đổi từng ngày, không chỉ ở những con đường bê tông sạch đẹp hay những hàng cờ rực rỡ, mà quan trọng hơn là sự thay đổi trong tư duy, nếp sống văn minh của người nông dân thời đại mới.

Dấu ấn của tổ chức Hội được khẳng định rõ nét qua sự đồng thuận của nhân dân, biến các mô hình tự quản thành "cánh tay nối dài" trong công cuộc xây dựng nông thôn mới.

Bà Vũ Thị Thúy Hòa - Chủ tịch Hội Nông dân xã Ea Drăng, cho biết: Thành công lớn nhất là nâng cao được ý thức tự giác của người dân trong việc giữ gìn môi trường sống và bảo tồn bản sắc buôn làng. Với tầm nhìn dài hạn, Hội sẽ phối hợp cùng chính quyền địa phương phủ sóng mô hình phân loại rác thải tại nguồn tới hơn 54.000 cư dân, tạo bước đột phá trong lộ trình phát triển bền vững tại địa phương.