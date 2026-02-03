Tận thấy cá thu 'khủng' nặng 63kg, dài hơn 1,6m ở Đà Nẵng

TPO - Ngày 3/2, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một cần thủ tại Đà Nẵng câu được con cá thu nặng khoảng 63kg, dài hơn 1,6m, thu hút hàng chục nghìn lượt xem và nhiều bình luận quan tâm.

Theo tìm hiểu, người câu được con cá thu “khủng” nói trên là ông Lê Văn Hải (43 tuổi, trú tại TP. Đà Nẵng). Trao đổi với phóng viên, ông Hải cho biết con cá được câu vào chiều 1/2 tại khu vực ghềnh đá thuộc bán đảo Sơn Trà (phường Sơn Trà, Đà Nẵng).

Con cá thu nặng khoảng 63kg, dài hơn 1,6m do ông Hải câu được.

Thời điểm đó, ông Hải sử dụng cần máy với bộ đồ câu hạng nặng, vốn chuyên dùng để săn các loài cá lớn ngoài khơi. Khi cá cắn mồi, con cá bất ngờ nhảy khỏi mặt nước rồi lao mạnh ra xa, kéo dây câu đi hàng trăm mét.

“Tôi chỉ kịp hét lên báo cho anh em là dính cá lớn. Lúc ấy rất hồi hộp vì không biết cá lớn đến mức nào, nhưng càng kéo thì càng thấy lực rất mạnh”, ông Hải nhớ lại.

Hai người phối hợp khiêng con cá vượt quãng đường núi dốc hơn 300m để đưa lên bờ.

Sau hơn một giờ đồng hồ vật lộn căng thẳng, ông Hải mới đưa được con cá vào gần bờ. Lợi dụng địa hình ghềnh đá, ông cùng các bạn câu dùng dây thừng lớn buộc cá vào thân cây, khiêng vượt quãng đường núi dốc hơn 300m để đưa cá lên bờ.

Theo ông Hải, trong quá trình đi câu, ông từng câu được nhiều loài cá có kích thước lớn, như: cá mập nặng khoảng 80kg hay cá mè nước ngọt nặng 16kg. Tuy nhiên, con cá thu dài hơn 1,6m, nặng 63kg lần này vẫn được ông xem là một trong những “kỷ lục đáng nhớ nhất” trong hành trình theo đuổi đam mê.