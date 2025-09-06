Rằm tháng Bảy, người dân Đà Nẵng đổ ra bờ sông thả hàng trăm kg cá phóng sinh

TPO - "Rằm tháng Bảy là rằm lớn, mình làm được việc gì tốt, an yên thì làm. Tôi mang cá ra đây thả chúng với môi trường tự nhiên, cũng là để tâm mình nhẹ nhàng hơn", bà Bích Liễu chia sẻ.