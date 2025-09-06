Rằm tháng Bảy, người dân Đà Nẵng đổ ra bờ sông thả hàng trăm kg cá phóng sinh

TPO - "Rằm tháng Bảy là rằm lớn, mình làm được việc gì tốt, an yên thì làm. Tôi mang cá ra đây thả chúng với môi trường tự nhiên, cũng là để tâm mình nhẹ nhàng hơn", bà Bích Liễu chia sẻ.
Rằm tháng Bảy năm nay, ngoài việc sửa soạn mâm mâm cúng cha mẹ, ông bà tổ tiên, lễ chùa..,. rất nhiều người dân mua cá đi phóng sinh để cứu vật, tích đức.
Vừa thả cá phóng sinh, người dân vừa cầu nguyện, có người còn cầm theo văn khấn ngồi đọc bên bờ sông. "Tôi nguyện cầu cho gia đình mình bình an, sức khỏe thôi, không mong cầu gì nhiều hơn nữa", ông Hoàng Long (phường Hòa Xuân) nói.
Những đoàn người liên tục kéo đến bờ sông Cẩm Lệ để thả cá phóng sinh. Nhiều thời điểm cả đoạn bờ kè kín ken người, bà con phải đợi để có chỗ, và cũng để đàn cá vừa thả xuống bơi đi xa, không chồng lên nhau.