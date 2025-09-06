Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Rằm tháng Bảy, người dân Đà Nẵng đổ ra bờ sông thả hàng trăm kg cá phóng sinh

Thanh Hiền

TPO - "Rằm tháng Bảy là rằm lớn, mình làm được việc gì tốt, an yên thì làm. Tôi mang cá ra đây thả chúng với môi trường tự nhiên, cũng là để tâm mình nhẹ nhàng hơn", bà Bích Liễu chia sẻ.

Rằm tháng Bảy năm nay, ngoài việc sửa soạn mâm mâm cúng cha mẹ, ông bà tổ tiên, lễ chùa..,. rất nhiều người dân mua cá đi phóng sinh để cứu vật, tích đức.

tp-dn-ca-phong-sinh-5.jpg
Từ sáng sớm, bờ sông dưới chân cầu Cẩm Lệ (phường Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng﻿) đã nườm nượp người dân mang theo những túi cá tới để phóng sinh. Chị Như Thùy (32 tuổi) cho hay chị dậy sớm đi chợ cùng mẹ, mua 2kg cá trê mang ra đây thả. "Lúc sáng ra tôi phải chờ rất lâu vì bà con mua đông quá. Lễ rằm nên ai cũng muốn làm việc thiện", chị nói.
tp-dn-ca-phong-sinh-7.jpg
Cá được mang ra bờ kè đá thả, hầu hết là cá nhỏ bằng ngón tay. Bà con cho hay, lúc thả cá phải nhẹ nhàng, thả xong phải ngồi canh xem có con nào kẹt trong hốc đá hay không rồi mới rời đi.
tp-dn-ca-phong-sinh-2.jpg
tp-dn-ca-phong-sinh-6.jpg
tp-dn-ca-phong-sinh-3.jpg
tp-dn-ca-phong-sinh-11.jpg
Vừa thả cá phóng sinh, người dân vừa cầu nguyện, có người còn cầm theo văn khấn ngồi đọc bên bờ sông. "Tôi nguyện cầu cho gia đình mình bình an, sức khỏe thôi, không mong cầu gì nhiều hơn nữa", ông Hoàng Long (phường Hòa Xuân) nói.
tp-dn-ca-phong-sinh-15.jpg
Trong buổi sáng, có hàng trăm kg cá phóng sinh được thả xuống sông Cẩm Lệ. Nhiều người thả một lần hàng chục kg, phải thuê xe chở tới. Theo bà con, thả cá phóng sinh là cứu mạng, giải thoát cho vật, nên thả càng nhiều thì càng cứu rỗi được nhiều. Đây cũng là việc làm tích đức mà ai cũng có thể làm.
tp-dn-ca-phong-sinh-18.jpg
Người dân xếp hàng chờ mang cá lên con thuyền nhỏ ven sông phóng sinh. Trong chiếc thuyền này có đặt bàn thờ cúng, sau khi thả cá xong người dân sẽ tới đó khấn vái, cầu nguyện.
tp-dn-ca-phong-sinh-9.jpg
tp-dn-ca-phong-sinh-4.jpg
tp-dn-ca-phong-sinh-16.jpg
tp-dn-ca-phong-sinh-20.jpg
Những đoàn người liên tục kéo đến bờ sông Cẩm Lệ để thả cá phóng sinh. Nhiều thời điểm cả đoạn bờ kè kín ken người, bà con phải đợi để có chỗ, và cũng để đàn cá vừa thả xuống bơi đi xa, không chồng lên nhau.
messenger-creation-0b578412-8b75-4c12-a6c8-26e845cd2ca4.jpg
Ngoài cá, người dân còn phóng sinh lươn, ếch... Theo bà con, sở dĩ họ đổ về đây phóng sinh vì nước ở đây êm, phù hợp với các loại cá nước ngọt. Hơn nữa bờ kè sông thoai thoải, ngồi thả cá an toàn.
tp-dn-ca-phong-sinh-14.jpg
Mỗi người một vài túi cá to mang đến bờ sông. Trong một buổi sáng đã có hàng trăm kg cá thả ra môi trường tự nhiên.
tp-dn-ca-phong-sinh-10.jpg
"Rằm tháng Bảy cũng là dịp Vu Lan báo hiếu, ai còn mẹ cha thì phải trọn đạo làm con với người sinh ra mình. Ai không may mắn mẹ cha không còn nữa, thì sống thật tốt với đời, với người, không uổng công mẹ cha sinh thành nuôi dạy. Hôm nay tôi đi phóng sinh còn dẫn theo các con, nhắc con sống từ bi, biết yêu thương con người, con vật, làm được gì thanh thản cái tâm thì cứ làm", ông Nguyễn Long (phường Cẩm Lệ) trải lòng.
Thanh Hiền
#Rằm tháng Bảy #người dân #Đà Nẵng #bờ sông. thả cá #phóng sinh #Cẩm Lệ #Vu Lan

Xem thêm

Cùng chuyên mục