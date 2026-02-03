Miền Bắc đón không khí lạnh mạnh vào cuối tuần

TPO - Dự báo khoảng từ ngày 7 - 9/2, một đợt không khí lạnh có cường độ mạnh sẽ tràn xuống nước ta khiến miền Bắc giảm nhiệt sâu, trời chuyển rét, vùng núi rét đậm. Miền Trung thời gian này có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, đợt không khí lạnh này có khả năng gây mưa nhiều nơi ở miền Bắc, trời chuyển rét, vùng núi, trung du rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh lần này phổ biến 12-15 độ, cao nhất phổ biến 15-18 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 18-20 độ, vùng núi có thể dưới 15 độ.

Thủ đô Hà Nội trong hai ngày thứ Bảy và Chủ Nhật (7-8/2) có mưa rào rải rác, nền nhiệt giảm xuống. Ngày thứ Bảy nhiệt độ Hà Nội dao động từ 18-22 độ. Chủ Nhật, nhiệt độ Hà Nội dao động từ 14-17 độ.

Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng, phía đông tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai (Bình Định cũ) từ ngày 7-10/2 có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông.

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh mạnh.

Sau đó, khoảng ngày 11/2 (24 tháng Chạp), các tỉnh miền Bắc tiếp tục chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh yếu tăng cường và lệch Đông.

Do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh này, dự báo từ ngày 11-13/2 (24-26 tháng Chạp), miền Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ, riêng khu vực ven biển, vùng đồng bằng Bắc Bộ có khả năng xuất hiện mưa nhỏ.

Vào trưa chiều thời gian này, khu vực phía Đông Bắc Bộ có nắng nhẹ, khu vực Tây Bắc Bộ có nắng mạnh. Nhiệt độ cao nhất ở khu vực phía Đông Bắc Bộ phổ biến từ 19-22 độ, khu vực Tây Bắc Bộ 23-26 độ C.

Khu vực Trung Bộ từ ngày 11-13/2 (24-26 tháng Chạp) sẽ có mưa vào đêm và sáng, trưa chiều giảm mưa hửng nắng nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất ở khu vực từ Thanh Hóa-Huế phổ biến từ 16-19 độ, cao nhất từ 23-26 độ.

Nước ta đang trong một mùa đông khá ấm. Tính riêng tháng 1/2026, nhiệt độ cả nước cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5-1 độ, một số nơi ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa đến Hà Tĩnh cao hơn từ 1-1,5 độ, có nơi cao hơn nữa.

Dự báo trong những tháng đầu năm 2026, không khí lạnh tiếp tục hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm. Tuy nhiên, cơ quan khí tượng cũng lưu ý, thời gian này vẫn có khả năng xảy ra rét đậm, rét hại trong thời gian ngắn, nhất là khu vực vùng núi phía bắc.