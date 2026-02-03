Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Miền Bắc đón không khí lạnh mạnh vào cuối tuần

Nguyễn Hoài
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Dự báo khoảng từ ngày 7 - 9/2, một đợt không khí lạnh có cường độ mạnh sẽ tràn xuống nước ta khiến miền Bắc giảm nhiệt sâu, trời chuyển rét, vùng núi rét đậm. Miền Trung thời gian này có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, đợt không khí lạnh này có khả năng gây mưa nhiều nơi ở miền Bắc, trời chuyển rét, vùng núi, trung du rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh lần này phổ biến 12-15 độ, cao nhất phổ biến 15-18 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 18-20 độ, vùng núi có thể dưới 15 độ.

Thủ đô Hà Nội trong hai ngày thứ Bảy và Chủ Nhật (7-8/2) có mưa rào rải rác, nền nhiệt giảm xuống. Ngày thứ Bảy nhiệt độ Hà Nội dao động từ 18-22 độ. Chủ Nhật, nhiệt độ Hà Nội dao động từ 14-17 độ.

Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng, phía đông tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai (Bình Định cũ) từ ngày 7-10/2 có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông.

ret-2302.jpg
Miền Bắc sắp đón không khí lạnh mạnh.

Sau đó, khoảng ngày 11/2 (24 tháng Chạp), các tỉnh miền Bắc tiếp tục chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh yếu tăng cường và lệch Đông.

Do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh này, dự báo từ ngày 11-13/2 (24-26 tháng Chạp), miền Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ, riêng khu vực ven biển, vùng đồng bằng Bắc Bộ có khả năng xuất hiện mưa nhỏ.

Vào trưa chiều thời gian này, khu vực phía Đông Bắc Bộ có nắng nhẹ, khu vực Tây Bắc Bộ có nắng mạnh. Nhiệt độ cao nhất ở khu vực phía Đông Bắc Bộ phổ biến từ 19-22 độ, khu vực Tây Bắc Bộ 23-26 độ C.

Khu vực Trung Bộ từ ngày 11-13/2 (24-26 tháng Chạp) sẽ có mưa vào đêm và sáng, trưa chiều giảm mưa hửng nắng nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất ở khu vực từ Thanh Hóa-Huế phổ biến từ 16-19 độ, cao nhất từ 23-26 độ.

Nước ta đang trong một mùa đông khá ấm. Tính riêng tháng 1/2026, nhiệt độ cả nước cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5-1 độ, một số nơi ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa đến Hà Tĩnh cao hơn từ 1-1,5 độ, có nơi cao hơn nữa.

Dự báo trong những tháng đầu năm 2026, không khí lạnh tiếp tục hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm. Tuy nhiên, cơ quan khí tượng cũng lưu ý, thời gian này vẫn có khả năng xảy ra rét đậm, rét hại trong thời gian ngắn, nhất là khu vực vùng núi phía bắc.

Nguyễn Hoài
#thời tiết #mưa dông #thời tiết Hà Nội #thời tiết Đà Nẵng #thời tiết TPHCM #mưa bão #ngập lụt #lũ quét #sạt lở đất #mưa lũ #mưa Hà Nội #mưa miền bắc #mưa Thái Nguyên #mưa lạng sơn #gió mạnh #mưa lớn #không khí lạnh #trời rét #rét đậm #rét hại #sương muối #băng giá #gió mùa đông bắc

Xem thêm

Cùng chuyên mục