Kết luận mới nhất của lãnh đạo Chính phủ về Nghị định 46

TPO - Nhiệm vụ và yêu cầu cấp bách đặt ra là phải có hướng dẫn, tổ chức thực hiện việc kiểm tra Nhà nước đối với thực phẩm nhập khẩu theo quy định tại Nghị định 46/2026 của Chính phủ, bảo đảm khả thi, thông quan hàng hóa kịp thời, thông suốt, tuyệt đối không để ách tắc.

Văn phòng Chính phủ đã ban hành thông báo truyền đạt kết luận của Phó Thủ tướng Lê Thành Long tại cuộc họp ngày 2/2 về triển khai thực hiện Nghị định số 46/2026 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật an toàn thực phẩm.

Sau khi nghe báo cáo của Bộ Y tế, ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long kết luận: Nghị định số 46 ngày 26/1/2026 được Chính phủ ban hành sau quá trình nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, đánh giá chính sách kỹ lưỡng, có sự đồng thuận rất cao của các bộ, ngành.

32nsan1.jpg
Hàng hóa thông quan tại cửa khẩu quốc tế Xa Mát, ngày 31/1. Ảnh: Báo Tiền Phong

Nội dung Nghị định đáp ứng yêu cầu quản lý, trong đó đã quy định rõ về nội dung cũng như về trình tự, thủ tục thực hiện.

Trong những ngày đầu triển khai thực hiện Nghị định, đã xuất hiện vướng mắc trong tổ chức thực thi các quy định mới về kiểm tra Nhà nước đối với một số nông sản, thực phẩm tươi sống nhập khẩu.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, nhiệm vụ và yêu cầu cấp bách đặt ra là phải có hướng dẫn, tổ chức thực hiện việc kiểm tra Nhà nước đối với thực phẩm nhập khẩu theo quy định tại Nghị định 46/2026/NĐ-CP bảo đảm khả thi, thông quan hàng hóa kịp thời, thông suốt, tuyệt đối không để ách tắc.

Ngay trong chiều 2/2, các bộ: Y tế, Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương đồng chủ trì hội nghị trực tiếp và trực tuyến với các bộ, ngành, địa phương về hướng dẫn triển khai Nghị định, lưu ý giải đáp, làm rõ các vấn đề nổi lên, nhất là việc triển khai các quy định mới, xử lý ngay các vướng mắc, bảo đảm thực hiện đồng bộ, hiệu quả Nghị định.

Phó Thủ tướng đề nghị UBND tỉnh, thành phố thực hiện ngay việc giao nhiệm vụ kiểm tra Nhà nước về an toàn thực phẩm theo quy định tại khoản 1 Điều 20 và chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm, bảo đảm có đủ cơ sở kiểm nghiệm phục vụ quản lý Nhà nước theo quy định tại Điều 51 Nghị định 46.

Bộ Y tế tổng hợp và báo cáo Chính phủ tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01/2026 về tình hình và việc xử lý các vướng mắc trong triển khai thực hiện Nghị định số 46/2026/NĐ-CP và đề xuất các giải pháp cụ thể.

Các bộ: Y tế, Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương, Tài chính tiếp tục bám sát tình hình triển khai thực hiện Nghị định số 46; tổ chức rà soát, trường hợp cần thiết sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các thông tư hướng dẫn theo trình tự thủ tục rút gọn, bảo đảm thực hiện đúng, có hiệu quả Nghị định số 46, hoàn thành trước ngày 5/2.

Bộ Y tế được giao tổng hợp, báo cáo kiến nghị, đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ khi có vấn đề vượt thẩm quyền.

Luân Dũng
