Lễ tuyên dương 96 bí thư chi bộ xuất sắc và trao Giải Búa liềm vàng lần thứ 10

TPO - Tối 3/2 tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với Tạp chí Cộng Sản, báo Nhân Dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức lễ tuyên dương bí thư chi bộ xuất sắc và công bố, trao Giải Búa liềm vàng lần thứ 10 năm 2025.

Giải Búa liềm vàng lần thứ X được phát động từ ngày 20/1/2025 tại Lễ tổng kết và trao Giải Búa liềm vàng lần thứ IX. Ngày 9/5/2025, Ban Chỉ đạo Giải Búa liềm vàng ban hành Kế hoạch số 254-KH/BTCTW về việc tổ chức Giải Búa liềm vàng lần thứ X (kèm theo Thể lệ Giải) với nhiều nội dung mới nhằm tiếp tục mở rộng phạm vi, tầm ảnh hưởng sâu rộng của Giải. Tính đến thời điểm kết thúc nhận bài tham dự Giải Búa liềm vàng lần thứ X - năm 2025, Cơ quan Thường trực Giải (Tạp chí Cộng sản) đã nhận được tổng số 2.296 tác phẩm, trong đó có 643 tác phẩm báo in, 866 tác phẩm báo điện tử, 464 tác phẩm truyền hình, 230 tác phẩm phát thanh và 93 tác phẩm ảnh báo chí.

Các tác phẩm tham dự Giải Búa liềm vàng lần thứ X ở các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương tiếp tục phong phú về chủ đề, thể loại và có mặt ở tất cả các tỉnh, thành phố trong cả nước. Các cơ quan báo chí ở Trung ương tham gia tích cực với nhiều tác phẩm có chất lượng cao. Khối báo chí địa phương có nhiều báo đầu tư công phu, nhiều tác phẩm chất lượng tốt, có sự tiến bộ rõ rệt hơn so với các năm trước.

Hội đồng chung khảo với tinh thần công tâm, khách quan, dân chủ, lựa chọn ra các tác phẩm xuất sắc nhất, trình Ban Chỉ đạo Giải Búa liềm vàng quyết định trao 6 Giải A, 13 Giải B, 18 Giải C, 10 giải chuyên đề và 35 Giải Khuyến khích. Cơ quan Thường trực Giải trình Ban Chỉ đạo Giải Búa liềm vàng quyết định khen thưởng 15 tập thể là các ban tuyên giáo và dân vận, ban tổ chức cấp ủy, cơ quan báo chí và hội nhà báo có thành tích xuất sắc trong tổ chức triển khai hưởng ứng Giải Búa liềm vàng ở địa phương, đơn vị.

Một nét mới trong việc tổ chức lễ trao giải đó là kết hợp Lễ tuyên dương bí thư chi bộ xuất sắc toàn quốc với Lễ công bố và trao Giải Búa liềm vàng.

Năm nay, Ban Tổ chức Trung ương đề xuất và được Ban Bí thư Trung ương Đảng đồng ý tổ chức việc lựa chọn tuyên dương, khen thưởng 96 bí thư chi bộ xuất sắc trong toàn quốc (tương ứng 96 năm thành lập Đảng). Việc lồng ghép Lễ tuyên dương bí thư chi bộ xuất sắc và trao Giải Búa liềm vàng lần thứ X làm cho buổi lễ trở thành một hoạt động có ý nghĩa chính trị sâu sắc.

Đặc biệt của buổi lễ là chương trình nghệ thuật đặc sắc do Dàn nhạc Giao hưởng Sun Symphony Orchestra biểu diễn, mang đến không gian nghệ thuật trang trọng, giàu cảm xúc, chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng và kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026).