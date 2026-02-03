Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ tuyên dương 96 bí thư chi bộ xuất sắc và trao Giải Búa liềm vàng

TPO - Tối 3/2, Lễ tuyên dương bí thư chi bộ xuất sắc và trao Giải Búa liềm vàng lần thứ X - năm 2025 được tổ chức tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội. Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự buổi lễ.

Cùng tham dự buổi lễ có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng và nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ tuyên dương 96 bí thư chi bộ xuất sắc và trao Giải Búa liềm vàng. Ảnh: Như Ý

Đây là hoạt động có ý nghĩa chính trị sâu sắc kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ tuyên dương 96 bí thư chi bộ xuất sắc và trao Giải Búa liềm vàng. Ảnh: Như Ý

Tính đến thời điểm kết thúc nhận bài tham dự Giải Búa liềm vàng lần thứ X - năm 2025, cơ quan thường trực giải (Tạp chí Cộng sản) đã nhận được tổng số 2.296 tác phẩm, trong đó có 643 tác phẩm báo in, 866 tác phẩm báo điện tử, 464 tác phẩm truyền hình, 230 tác phẩm phát thanh và 93 tác phẩm ảnh báo chí.

Các tác phẩm tham dự Giải Búa liềm vàng lần thứ X ở các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương tiếp tục phong phú về chủ đề, thể loại và có mặt ở tất cả các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Lễ trao giải. Ảnh: Như Ý

Nét mới trong nội dung các tác phẩm báo chí tham dự Giải Búa liềm vàng năm 2025 là đã phản ánh sinh động, kịp thời những sự kiện, sinh hoạt chính trị của Đảng như: việc tổ chức lấy ý kiến góp ý vào Văn kiện Đại hội XIV của Đảng; việc triển khai thực hiện một số quan điểm chỉ đạo mới của Tổng Bí thư Tô Lâm về kỷ nguyên vươn mình của dân tộc; về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng…

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ trao giải. Ảnh: Như Ý

Với tinh thần khẩn trương và trách nhiệm cao, 6 tiểu ban của Hội đồng sơ khảo đã hoàn thành việc chấm các tác phẩm vòng sơ khảo, lựa chọn 138 tác phẩm vào chung khảo. Hội đồng chung khảo đã lựa chọn ra các tác phẩm xuất sắc nhất, trình Ban Chỉ đạo Giải Búa liềm vàng quyết định trao 6 Giải A, 13 Giải B, 18 Giải C, 10 giải chuyên đề và 35 Giải Khuyến khích.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ trao giải. Ảnh: Như Ý

Cùng với đó, Ban Chỉ đạo Giải Búa liềm vàng quyết định khen thưởng 15 tập thể là các ban tuyên giáo và dân vận, ban tổ chức cấp ủy, cơ quan báo chí và hội nhà báo có thành tích xuất sắc trong tổ chức triển khai hưởng ứng Giải Búa liềm vàng ở địa phương, đơn vị.

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên VTV1 từ 19h30. Ảnh: Như Ý

Nét mới trong việc tổ chức lễ trao giải đó là kết hợp Lễ tuyên dương bí thư chi bộ xuất sắc toàn quốc với Lễ công bố và trao Giải Búa liềm vàng. Năm nay, Ban Tổ chức Trung ương đề xuất và được Ban Bí thư Trung ương Đảng đồng ý tổ chức việc lựa chọn tuyên dương, khen thưởng 96 bí thư chi bộ xuất sắc trong toàn quốc (tương ứng 96 năm thành lập Đảng).

Việc lồng ghép Lễ tuyên dương bí thư chi bộ xuất sắc và trao Giải Búa liềm vàng lần thứ X làm cho buổi lễ trở thành một hoạt động có ý nghĩa chính trị sâu sắc kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng và chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng.

Nhân dịp này, Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Giải đã phát động Giải Búa liềm vàng lần thứ XI - năm 2026.