Bí thư chi bộ phải có bản lĩnh, uy tín và tinh thần trách nhiệm cao

TPO - Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh, Bí thư chi bộ là người đứng đầu tổ chức đảng, thường xuyên, trực tiếp gắn bó mật thiết với cán bộ, đảng viên và nhân dân; vì vậy đòi hỏi phải có bản lĩnh, trí tuệ, uy tín, tinh thần trách nhiệm cao, tận tụy và sẵn sàng hy sinh vì lợi ích chung.

Sự quan tâm đặc biệt đối với công tác xây dựng Đảng ở cơ sở

Kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026), sáng 3/2, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú gặp mặt 96 Bí thư chi bộ xuất sắc trong toàn Đảng năm 2026.

96 Bí thư chi bộ tham dự buổi gặp mặt là những cán bộ tiêu biểu, điển hình được các cấp ủy lựa chọn, giới thiệu; là những Bí thư chi bộ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, có uy tín, nhiều thành tích, có mô hình hay, cách làm mới, đem lại kết quả cụ thể, thiết thực trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân tại địa phương, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Tại buổi gặp mặt, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cho biết, đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị quan trọng, không chỉ là dịp để biểu dương, tôn vinh những Bí thư chi bộ tiêu biểu, mà còn thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng ta đối với công tác xây dựng Đảng ở cơ sở – nơi trực tiếp tổ chức thực hiện và đưa chủ trương, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Thường trực Ban Bí thư nêu rõ, ngay từ khi thành lập, Đảng ta luôn nhất quán quan điểm coi chi bộ là “gốc, rễ” của Đảng; tổ chức cơ sở đảng là “nền tảng của Đảng”, là “hạt nhân chính trị ở cơ sở”. Sự lãnh đạo, chỉ đạo và sức chiến đấu của Đảng trước hết và trực tiếp được thể hiện qua hiệu quả hoạt động của chi bộ với vai trò, trách nhiệm, sự tiên phong, gương mẫu của đội ngũ Bí thư chi bộ.

Bí thư chi bộ là người đứng đầu tổ chức đảng, thường xuyên, trực tiếp gắn bó mật thiết với cán bộ, đảng viên và nhân dân; vì vậy đòi hỏi phải có bản lĩnh, trí tuệ, uy tín, tinh thần trách nhiệm cao, tận tuỵ và sẵn sàng hy sinh vì lợi ích chung.

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Bí thư chi bộ phải là người có uy tín, biết đoàn kết đảng viên, gắn bó với quần chúng”. Lời dạy ấy đến nay vẫn còn nguyên giá trị, tiếp tục soi đường cho công tác xây dựng Đảng từ cơ sở, nhất là trong bối cảnh toàn Đảng đang triển khai những quyết sách lớn sau Đại hội XIV, với yêu cầu ngày càng cao đối với năng lực lãnh đạo và tổ chức thực hiện.

Theo Thường trực Ban Bí thư, đây là dịp để ghi nhận, biểu dương những Bí thư chi bộ tiêu biểu, xuất sắc đại diện cho hơn 200 nghìn Bí thư chi bộ trong toàn quốc.

Giải quyết các điểm nghẽn ngay tại cơ sở

Nhấn mạnh, từ nay đến năm 2030 là giai đoạn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để hiện thực hoá các mục tiêu phát triển chiến lược hướng tới kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng và 100 năm thành lập nước, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị các Bí thư chi bộ cùng nghiên cứu, thực hiện và trả lời cho được ba câu hỏi lớn: Làm thế nào để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ? Làm thế nào để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở cơ sở? Làm thế nào để củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng?

Gợi mở những nội dung trọng tâm, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị các Bí thư chi bộ tập trung triển khai hiệu quả một số nhiệm vụ.

Cụ thể, trong điều kiện tổ chức và vận hành chính quyền địa phương theo mô hình mới, gắn với phân cấp, phân quyền mạnh hơn cho cơ sở, vai trò của chi bộ và Bí thư chi bộ càng trở nên quan trọng. Bí thư chi bộ không chỉ quán triệt chủ trương, đường lối mà phải trực tiếp lãnh đạo, tổ chức thực hiện cũng như giải quyết các vấn đề mới phát sinh ngay tại cơ sở; chủ động đổi mới tư duy, phương thức lãnh đạo; tham gia, hiến kế giải quyết những điểm nghẽn về thể chế, tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng đội ngũ; tăng cường kỷ cương, kỷ luật, chủ động phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ngay tại cơ sở.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh yêu cầu thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về xây dựng chính quyền số, xã hội số, công dân số. Các Bí thư chi bộ phải là người đi đầu trong chuyển đổi số ở cơ sở; chủ động ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với từng loại hình chi bộ; gương mẫu trong số hoá, quản lý công việc, sử dụng sổ tay đảng viên điện tử; phát huy các nền tảng số để tiếp nhận, lắng nghe ý kiến phản ánh của đảng viên và nhân dân một cách kịp thời, dân chủ, minh bạch.

Theo Thường trực Ban Bí thư, phải xác định sinh hoạt chi bộ là mệnh lệnh chính trị. Nội dung sinh hoạt phải thực chất, hiệu quả, phát huy dân chủ, nâng cao tinh thần tự phê bình và phê bình; bàn đúng việc, giao rõ người, rõ trách nhiệm, theo dõi, kiểm tra, đánh giá và kiên quyết thực hiện đến cùng; qua đó củng cố đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng ở cơ sở.