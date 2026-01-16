Thường trực Ban Bí thư dự Lễ ra mắt ứng dụng Tuyên giáo và Dân vận

Theo Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, đây là nền tảng thông tin đa phương tiện phục vụ toàn ngành tuyên giáo và dân vận trên cả nước, giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân dễ dàng tiếp cận thông tin; qua đó, đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với đông đảo quần chúng nhân dân.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương ứng dụng. Ảnh: Như Ý.



Đây cũng là kênh tiếp nhận và xử lý các kiến nghị, phản ánh của cán bộ, đảng viên, nhân dân với các cơ quan của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, góp phần phục vụ hiệu quả công tác tham mưu xây dựng, hoàn thiện các chủ trương chính sách, thiết thực hướng tới nhân dân, kiến tạo phát triển.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ ra mắt, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh, ứng dụng Tuyên giáo và Dân vận ra đời trong bối cảnh yêu cầu tăng cường cung cấp thông tin chính thống, chuẩn xác, kịp thời, chủ động định hướng tư tưởng, củng cố niềm tin, tạo sự thống nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội và có vai trò rất quan trọng.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Như Ý.



Thường trực Ban Bí thư yêu cầu, ứng dụng phải trở thành một kênh thông tin chính thống, tin cậy, góp phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân một cách nhanh chóng, trực quan, sinh động, dễ tiếp cận; đồng thời cũng là công cụ hỗ trợ đắc lực cho công tác tư tưởng, nắm bắt dư luận xã hội, tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; phát hiện sớm những vấn đề mới, vấn đề nhạy cảm, vấn đề phát sinh từ cơ sở để có giải pháp tuyên truyền, vận động, thuyết phục đúng, trúng, hiệu quả, góp phần xây dựng nền tảng tư tưởng vững chắc của Đảng trong điều kiện mới, phù hợp với xu thế phát triển của thời đại.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Như Ý.



Thường trực Ban Bí thư đề nghị Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, cùng các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục hoàn thiện ứng dụng theo hướng đồng bộ, thống nhất, dễ sử dụng, an toàn và bền vững. Công nghệ phải phục vụ con người, phục vụ nhiệm vụ chính trị; tuyệt đối không hình thức, không chạy theo phong trào. Mỗi tính năng phải rõ mục tiêu, rõ đối tượng, rõ hiệu quả.

"Bảo đảm nội dung thông tin chính xác, kịp thời, có chiều sâu, có sức thuyết phục, gắn chặt với thực tiễn đất nước và đời sống Nhân dân. Công tác biên tập, kiểm duyệt, cập nhật thông tin phải được đặt lên hàng đầu, coi đây là yếu tố quyết định uy tín và sức lan tỏa của ứng dụng", Thường trực Ban Bí thư nói, đồng thời nhấn mạnh rằng, phải gắn chặt việc vận hành ứng dụng với đổi mới phương thức làm công tác tuyên giáo và dân vận. Không chỉ đưa thông tin một chiều, mà phải tăng cường tương tác, lắng nghe, đối thoại; lấy hiệu quả định hướng tư tưởng, tạo đồng thuận xã hội làm mục tiêu cao nhất.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương giới thiệu các chức năng của ứng dụng. Ảnh: Như Ý.



"Để ứng dụng hoạt động thực sự hiệu quả, tôi đề nghị Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số các cơ quan Đảng xây dựng ngay bộ chỉ số đánh giá hiệu quả định kỳ. Chúng ta không đánh giá bằng số lượng cài đặt, mà phải đánh giá bằng tốc độ phản ứng trước các vấn đề nóng, bằng tỉ lệ hài lòng của người dân khi gửi phản ánh và bằng khả năng định hướng thực tế của thông tin trên không gian mạng", Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh.

