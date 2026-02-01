Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nam sinh lớp 9 ở Huế chạy xe máy chở 3 lúc rạng sáng tự gây tai nạn, 2 người tử vong

Ngọc Văn
TPO - Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại TP. Huế vào rạng sáng làm 2 người tử vong, 1 người bị thương.

Sáng 2/1, thông tin từ UBND phường Hương An (TP. Huế) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 2 người tử vong, 1 người bị thương.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 1h53 sáng cùng ngày. Thời điểm trên, xe máy mang biển kiểm soát 75F1-964.xx lưu thông trên đường Lý Thái Tổ, đoạn qua phường Hương An (TP. Huế) bất ngờ tự gây tai nạn.

hien-truong-vu-tngt-hajj.jpg
hien-truong-tngt.jpg
Hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 2 người tử vong. Ảnh: N. Hoàng

Phương tiện do em T. (SN 2011, học sinh lớp 9) điều khiển, chở theo hai người là H.T.K. (SN 2009) và Đ.S. (SN 2007, cùng trú tại TP. Huế).

Hậu quả, em T. và Đ.S. tử vong tại chỗ; nạn nhân H.T.K. bị thương được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Ngay sau vụ việc, lực lượng chức năng phường Hương An đã có mặt bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông, điều tra nguyên nhân tai nạn.

Ngọc Văn
