Hà Nội xem xét dự án cải tạo chỉnh trang công viên tuyến hai bên sông Tô Lịch

TPO - Kỳ họp thứ 27 HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, thông qua nhiều nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền. Trong đó, chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng cải tạo chỉnh trang, tái thiết công viên tuyến hai bên sông Tô Lịch sẽ được thông qua tại kỳ họp này.

Ngày 12/11, Thường trực HĐND TP. Hà Nội cho biết, kỳ họp thứ 27 HĐND thành phố sẽ được tổ chức chiều ngày 13/11 để xem xét một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Theo đó, kỳ họp xem xét phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT).

Kỳ họp cũng xem xét, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng cầu Trần Hưng Đạo; xem xét thống nhất giao UBND tỉnh Thái Nguyên làm cơ quan có thẩm quyền triển khai thực hiện dự án Đầu tư xây dựng hoàn chỉnh cao tốc CT.07 đoạn Hà Nội - Thái Nguyên theo hình thức PPP.

Ngoài ra, kỳ họp cũng xem xét, thông qua nghị quyết về nội dung quy định mức học phí và mức cấp bù học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập, mức hỗ trợ học phí đối với trẻ em, học sinh học tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông dân lập, tư thục trên địa bàn thành phố.

Nghị quyết quyết định số lượng đại biểu HĐND thành phố hoạt động chuyên trách; quyết định số lượng, tên gọi, phạm vi lĩnh vực phụ trách của các Ban của HĐND TP. Hà Nội.

Hai bên sông Tô Lịch trước ngày triển khai dự án

Ngoài ra, kỳ họp cũng xem xét phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng cải tạo chỉnh trang, tái thiết công viên tuyến hai bên sông Tô Lịch theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT).

Dự án cải tạo chỉnh trang, tái thiết công viên tuyến hai bên sông Tô Lịch do Công ty cổ phần Tập đoàn Mặt trời đề xuất. Dự án được triển khai dọc theo sông Tô Lịch đi qua các phường: Ngọc Hà, Nghĩa Đô, Láng, Giảng Võ, Cầu Giấy, Yên Hòa, Thanh Xuân, Đống Đa, Khương Đình, Định Công, Thanh Liệt, Hoàng Liệt.

Các hạng mục chính dự kiến đầu tư bao gồm: Hạng mục sân đường (sân đường vỉa hè và quảng trường, tường kè chắn bồn cây, đường dạo ven sông, hệ thống bậc cấp – bậc ngồi, bồn cây, bãi đỗ xe, sân thể thao, sân chơi, đường cho người đi bộ); hạng mục công trình kiến trúc, hạng mục cây xanh và các trang thiết bị, tiện ích khác.

Nhu cầu sử dụng đất của dự án sơ bộ khoảng 737.927,6 m2. Thời gian dự kiến xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng từ quý IV/2025 đến quý IV/2028.

Dự kiến loại hợp đồng dự án PPP, thanh toán bằng quỹ đất. Dự kiến một phần có quy mô khoảng 34,8ha nằm trong Khu đất số 4 tại xã Sơn Đồng, xã An Khánh (TP. Hà Nội).