Hà Nội lấy ý kiến người dân về quy hoạch hai bên bờ sông Tô Lịch

TPO - Hà Nội đang tổ chức lấy ý kiến người dân về đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 hai bên bờ tuyến sông Tô Lịch. Thời gian lấy ý kiến là 20 ngày.

UBND phường Ngọc Hà (TP Hà Nội) vừa ban hành Thông báo số 14 công khai Đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 hai bên bờ sông Tô Lịch.

Thông báo được niêm yết 20 ngày tại trụ sở UBND phường Ngọc Hà - Số 25 Liễu Giai, phường Ngọc Hà, TP Hà Nội và trên trang thông tin điện tử của phường.

Trong thời gian công khai, các tổ chức, cá nhân quan tâm có thể gửi ý kiến góp ý qua phiếu lấy ý kiến.

Đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 hai bên bờ tuyến sông Tô Lịch



Dự án cải tạo, chỉnh trang và tái thiết công viên 2 bên bờ sông Tô Lịch ở Hà Nội là một dự án lớn, mục tiêu tạo không gian công cộng xanh - thân thiện với môi trường ven sông, không chỉ mang lại cảnh quan xanh, không gian thư giãn cho người dân Hà Nội, dự án còn góp phần cải thiện môi trường, ổn định dòng chảy, giảm ô nhiễm cho sông Tô Lịch - một dự án trọng điểm trên địa bàn phường.

Trước đó, UBND TP Hà Nội đã chuẩn bị hồ sơ để báo cáo Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy và sẽ trình HĐND thành phố xem xét chủ trương dự án cải tạo, chỉnh trang, tái thiết công viên tuyến hai bên sông Tô Lịch.

Phối cảnh dự kiến tháp ánh sáng giữa sông Tô Lịch

Diện tích sử dụng đất dự án gần 738.000m2. Địa điểm xây dựng công trình dọc sông Tô Lịch đi qua các phường: Ngọc Hà, Nghĩa Đô, Láng, Giảng Võ, Cầu Giấy, Yên Hòa, Thanh Xuân, Đống Đa, Khương Đình, Định Công, Thanh Liệt, Hoàng Liệt.

Theo UBND TP Hà Nội, dự án dự kiến xây dựng hạng mục sân đường gồm sân đường vỉa hè và quảng trường, tường kè chắn bồn cây, đường dạo ven sông, hệ thống bậc cấp – bậc ngồi, bó vỉa, bồn cây, bãi đỗ xe, sân thể thao, sân chơi, đường cho người đi bộ...

Bên cạnh đó sẽ có hạng mục công trình kiến trúc bao gồm công trình dịch vụ, công trình điểm nhấn và công trình phụ trợ.

Dự án cũng xây dựng các hạng mục cây xanh và các trang thiết bị, tiện ích khác. Phương án tuyến, vị trí công trình theo tuyến tỷ lệ 1/500.

UBND TP Hà Nội cho biết sơ bộ tổng mức đầu tư dự án hơn 4.665 tỷ đồng.