Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Cần một dự án 'ra tấm ra món' cho sông Tô Lịch

Luân Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Phó Chủ tịch Quốc hội nêu băn khoăn, trong khi rất nhiều dự án hạ tầng chiến lược được triển khai như đường vành đai 3, vành đai 4, tại sao Hà Nội lại không có một dự án "ra tấm ra món" cho sông Tô Lịch?

Cấp bách xử lý ô nhiễm không khí tại Hà Nội và TP.HCM

Tiếp tục chương trình phiên họp, ngày 26/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo kết quả giám sát về "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành".

Báo cáo tóm tắt kết quả giám sát, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Lê Quang Huy đánh giá, tình trạng ô nhiễm môi trường ở một số nơi còn diễn biến phức tạp, có thời điểm ở mức độ nghiêm trọng, đặc biệt là ô nhiễm không khí (do bụi mịn) đang là vấn đề nhức nhối tại một số đô thị lớn, đặc biệt tại Hà Nội, TPHCM.

269tv2.jpg
Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Lê Quang Huy.

Bên cạnh đó, chất lượng môi trường một số đoạn sông, tập trung tại khu vực đông dân cư, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, làng nghề trên lưu vực sông Cầu, sông Nhuệ - Đáy, hệ thống thuỷ lợi Bắc Hưng Hải, còn diễn biến phức tạp.

Trong khi đó, việc đầu tư đồng bộ hạ tầng thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt đô thị, cụm công nghiệp, làng nghề còn chưa được quan tâm đúng mức. Theo thống kê, hiện chỉ có khoảng 18% tổng lượng nước thải đô thị được thu gom, xử lý.

Từ thực tế trên, đoàn giám sát của Quốc hội đề nghị trong năm 2026, cần thực hiện ngay các biện pháp cấp bách kiểm soát, ngăn chặn và khắc phục, cải thiện tình trạng ô nhiễm không khí tại Hà Nội và TP.HCM. Đồng thời, cải thiện chất lượng môi trường một số đoạn sông bị ô nhiễm nghiêm trọng trên các sông Ngũ Huyện Khê, Tô Lịch, Bắc Hưng Hải…

Nguồn phát thải ở các đô thị từ đâu?

Quan tâm đến thực trạng ô nhiễm đô thị, đặc biệt là tình trạng ô nhiễm không khí tại Hà Nội, TP.HCM, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh cho rằng, phải trả lời câu hỏi: nguồn phát thải ở các đô thị hiện nay từ đâu và thực trạng ra sao? Phát thải từ công nghiệp thế nào, phát thải từ bụi xây dựng thế nào, phát thải từ các cái loại khí thải phương tiện giao thông thế nào?...

Theo ông Vinh, cần phải nhìn thực trạng rất rõ ràng thì mới có giải pháp sát cải thiện tình trạng ô nhiễm không khí tại Hà Nội, TP.HCM.

269tvqh.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, hiện cả nước đã có 5 nhà máy đốt rác phát điện. Kinh tế tuần hoàn và rác thải trở thành tài nguyên đầu vào của ngành kinh tế khác là thực tế phổ biến ở các nước.

Tại Cộng hòa Czech, rác thải không chỉ được đốt để phát điện mà còn tạo ra sản phẩm là gạch xây dựng. Trong khi tại Việt Nam rác thải vẫn chủ yếu được đốt và chôn lấp.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ chọn một số thành phố lớn đầu tư một số nhà máy rác không chỉ phát điện mà có thể tạo ra các sản phẩm khác để tạo bước đột phá các thành phố xử lý rác thải, bảo vệ môi trường.

Về nước thải đô thị, bà Thanh ví dụ sông Tô Lịch, trong khi chúng ta làm rất nhiều dự án hạ tầng chiến lược, đường vành đai 3, vành đai 4, tại sao Hà Nội không có một dự án "ra tấm ra món" cho sông Tô Lịch?

Theo bà Thanh, việc đầu tư không khó, chỉ cần học tập việc cải tạo suối Thanh Khê ở Thủ đô Seoul (Hàn Quốc) sẽ mang lại hiệu quả.

Luân Dũng
#ô nhiễm môi trường Hà Nội #xử lý nước thải sông Tô Lịch #dự án môi trường Hà Nội #quản lý chất thải rắn Việt Nam #ô nhiễm không khí đô thị #đầu tư hạ tầng môi trường #quản lý nước thải đô thị #bảo vệ sông Tô Lịch #phát triển kinh tế tuần hoàn Việt Nam #giải pháp xử lý ô nhiễm sông

Xem thêm

Cùng chuyên mục