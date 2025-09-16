Sông Tô Lịch chỉ có thể hồi sinh khi quản lý tốt không gian hai bên bờ

TPO - Sông Tô Lịch vừa được bổ cập nước từ Hồ Tây với chất lượng nước cải thiện đáng kể, mang lại hy vọng hồi sinh. Nhưng ngay khi lòng sông đổi thay, bờ sông lại trở thành “điểm đen” với rác thải và vi phạm trật tự đô thị.