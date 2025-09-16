Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống Thủ đô

Google News

Sông Tô Lịch chỉ có thể hồi sinh khi quản lý tốt không gian hai bên bờ

Phùng Linh

TPO - Sông Tô Lịch vừa được bổ cập nước từ Hồ Tây với chất lượng nước cải thiện đáng kể, mang lại hy vọng hồi sinh. Nhưng ngay khi lòng sông đổi thay, bờ sông lại trở thành “điểm đen” với rác thải và vi phạm trật tự đô thị.

nhieubai-44-4943-1463.jpg
Một tuần bổ cập nước từ Hồ Tây đã giúp sông Tô Lịch trong hơn, mùi hôi giảm rõ rệt.
guixe-38.jpg
Với việc triển khai hàng loạt biện pháp như: ngăn nước thải chảy trực tiếp vào sông; xây dựng nhà máy xử lý nước thải; dẫn nước hồ Tây vào bổ cập cho sông Tô Lịch… dòng sông vốn được mệnh danh là “dòng sông chết” ngày nào đang mang trong mình một luồng sinh khí mới khi nước đã chảy, cá đã xuất hiện… chất ô nhiễm đã được giảm đi đáng kể.
cho-tolich-02.jpg
Trong khi lòng sông đang “hồi sinh” từng ngày, thì cảnh rác rưởi, vi phạm trật tự đô thị trên bờ lại trở thành “vết gợn” đe doạ đến hiệu quả trực tiếp của hoạt động cải tạo.
tp-cho-tolich-09.jpg
Tại các tuyến đường dọc bờ sông Tô Lịch, dù đã có những biển cấm nhưng rác thải vẫn tập kết tràn lan trên vỉa hè, dưới lòng đường, tràn xuống mép sông, gây mất vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị.
cho-tolich-06.jpg
cho-tolich-07.jpg
cho-tolich-25.jpg
Trên một số tuyến đường như Giáp Nhất, Bưởi, Vũ Tông Phan,... tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi kinh doanh, tập kết rác sai quy định vẫn diễn ra hàng ngày. Những núi rác này trời nắng bốc mùi xú uế, trời mưa thì nước rỉ rác chảy thẳng xuống sông Tô Lịch.
cho-tolich-21.jpg
cho-tolich-26.jpg
tp-cho-tolich-27.jpg
Hàng ngày, tiểu thương tại chợ cóc Ngã Tư Sở ngoài việc lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh còn thường xuyên giết mổ động vật sống ngay vỉa hè của dòng sông.
tp-cho-tolich-28.jpg
Nước, rác thải hôi tanh từ các khu chợ cóc dọc sông Tô Lịch được đổ thẳng xuống dòng sông.
cho-tolich-03.jpg
Tại nhiều đoạn sông, túi nilon, chai nhựa, rác thải nổi lềnh bềnh trôi theo dòng nước.
cho-tolich-05.jpg
Dù công nhân vệ sinh môi trường liên tục dọn dẹp rác để đảm bảo cảnh quan cho sông Tô Lịch nhưng rác thải vẫn thường xuyên "bủa vây" dòng sông.
cho-tolich-29.jpg
Những vi phạm trên không phải bây giờ mới xuất hiện mà tồn tại nhiều năm nay, nhưng chưa được xử lý dứt điểm, khiến việc đi lại của người dân gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là giờ cao điểm.
cho-tolich-08.jpg
Theo một số chuyên gia quản lý đô thị, việc hồi sinh sông Tô Lịch không chỉ là câu chuyện cải tạo lòng sông mà là bài toán tổng thể, đòi hỏi sự đồng bộ từ xử lý nguồn nước đến quản lý không gian hai bên bờ. Bên cạnh giải pháp kỹ thuật, chính quyền địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức người dân, đồng thời kiên quyết kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông và xả thải bừa bãi. Chỉ khi kết hợp chặt chẽ giữa hạ tầng và ý thức cộng đồng, dòng sông Tô Lịch mới có thể hồi sinh một cách bền vững.
Phùng Linh
#Sông Tô Lịch #bảo vệ môi trường #xử lý nước thải #ô nhiễm sông #đô thị Hà Nội #bảo vệ dòng sông #rác thải đô thị

Xem thêm

Cùng chuyên mục