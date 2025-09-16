Sông Tô Lịch chỉ có thể hồi sinh khi quản lý tốt không gian hai bên bờ

TPO - Sông Tô Lịch vừa được bổ cập nước từ Hồ Tây với chất lượng nước cải thiện đáng kể, mang lại hy vọng hồi sinh. Nhưng ngay khi lòng sông đổi thay, bờ sông lại trở thành “điểm đen” với rác thải và vi phạm trật tự đô thị.
Trên một số tuyến đường như Giáp Nhất, Bưởi, Vũ Tông Phan,... tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi kinh doanh, tập kết rác sai quy định vẫn diễn ra hàng ngày. Những núi rác này trời nắng bốc mùi xú uế, trời mưa thì nước rỉ rác chảy thẳng xuống sông Tô Lịch.
Hàng ngày, tiểu thương tại chợ cóc Ngã Tư Sở ngoài việc lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh còn thường xuyên giết mổ động vật sống ngay vỉa hè của dòng sông.