Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hàng không - Du lịch

Google News

Hà Nội

Sắp khởi công nhà hát Ngọc Trai và công viên hai bên sông Tô Lịch

Thanh Hiếu
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trong dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2025), thành phố Hà Nội sẽ khởi công 8 dự án. Trong đó, có dự án đầu tư xây dựng Nhà hát Ngọc Trai và Công viên văn hóa nghệ thuật chuyên đề với tổng mức đầu tư 12.756 tỷ đồng.

Ngày 10/9, UBND thành phố Hà Nội cho biết, thành phố đã thống nhất danh mục các công trình xây dựng, dự án sẽ khởi công dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2025).

Theo đó, dịp này thành phố sẽ khởi công 8 dự án trọng điểm, bao gồm: Dự án đầu tư xây dựng Trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong; Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Thận Hà Nội (cơ sở 2).

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 2, đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo và lễ công bố quy hoạch chi tiết ga C9, phương án tuyến, vị trí công trình trên tuyến đoạn tuyến từ ga C8 đến ga C10, tỷ lệ 1/500; đồng thời gắn với khởi công Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, GPMB thuộc nhóm Dự án đầu tư xây dựng quảng trường - công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm.

phoi-canh-nha-ha-ngoc-trai-sat-ho-tay-1855.png
Phối cảnh Nhà hát Ngọc Trai.

Cùng với đó, thành phố sẽ khởi công các dự án thành phần 2 thuộc Dự án đầu tư xây dựng cầu Trần Hưng Đạo.

Dự án đầu tư xây dựng hầm chui tại nút giao Cổ Linh, phường Long Biên; Dự án đầu tư xây dựng cầu Thượng Cát và đường hai đầu cầu; Dự án đầu tư xây dựng công viên tuyến hai bên sông Tô Lịch.

Đặc biệt, dịp này thành phố sẽ khởi công Dự án đầu tư xây dựng Nhà hát Ngọc Trai và Công viên văn hóa nghệ thuật chuyên đề. Được biết, tổng diện tích thực hiện dự án là 191.241m2 với tổng vốn đầu tư là 12.756 tỷ đồng. Dự án được thực hiện qua 2 giai đoạn, thực hiện từ Quý I/2025 đến Quý III/2029. Trong đó, giai đoạn 1 sẽ xây dựng Công trình nhà hát Ngọc trai; Giai đoạn 2 sẽ thực hiện đầu tư xây dựng công viên văn hóa nghệ thuật chuyên đề.

Thanh Hiếu
#Nhà hát Ngọc Trai #Khởi công dự án #Hà Nội #Thủ đô Khu giải phóng Tuyên Quang

Xem thêm

Cùng chuyên mục