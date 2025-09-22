Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Hà Nội: Gần 4.670 tỷ đồng xây dựng công viên 2 bên sông Tô Lịch

Thanh Hiếu
TPO - Dự án Cải tạo chỉnh trang, tái thiết công viên hai bên sông Tô Lịch sử dụng 73,7 ha với tổng mức đầu tư khoảng 4.670 tỷ đồng. Dự án do Công ty cổ phần tập đoàn Mặt trời lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi.

UBND TP. Hà Nội vừa có Tờ trình gửi HĐND TP. Hà Nội ban hành Nghị quyết Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Cải tạo chỉnh trang, tái thiết công viên tuyến hai bên sông Tô Lịch.

Theo đó, dự án được triển khai dọc theo sông Tô Lịch đi qua các phường: Ngọc Hà, Nghĩa Đô, Láng, Giảng Võ, Cầu Giấy, Yên Hòa, Thanh Xuân, Đống Đa, Khương Đình, Định Công, Thanh Liệt, Hoàng Liệt (Hà Nội).

Đơn vị tổ chức lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi là Công ty cổ phần tập đoàn Mặt trời.

Sông Tô Lịch chảy qua khu vực nội thành Thủ đô.

Các hạng mục chính dự kiến đầu tư gồm: Sân đường vỉa hè và quảng trường, tường kè chắn bồn cây, đường dạo ven sông, bồn cây, bãi đỗ xe, sân thể thao, sân chơi, đường cho người đi bộ; công trình dịch vụ, công trình điểm nhấn và công trình phụ trợ; hạng mục cây xanh và các trang thiết bị, tiện ích khác.

Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án khoảng 4.670 tỷ đồng; loại hợp đồng BT, thanh toán bằng quỹ đất. Dự kiến, quỹ đất để thanh toán cho dự án rộng 94ha tại xã Phúc Thịnh, TP. Hà Nội.

Thời gian thực hiện dự án từ quý III/2025 đến quý III/2027.

Dự kiến, nội dung trên sẽ được HĐND TP. Hà Nội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 26 được tổ chức ngày 30/9.

Thanh Hiếu
#Công viên #Sông Tô Lịch #Hà Nội #Công ty cổ phần tập đoàn mặt trời #HĐND TP.Hà Nội

