Hà Nội 'thúc' tiến độ hoàn trả lan can, hè phố, kè sông Tô Lịch

Trần Hoàng
TPO - Lãnh đạo TP Hà Nội yêu cầu các đơn vị thi công tập trung nhân lực, vật lực đẩy nhanh tiến độ hoàn trả các hạng mục kè bờ sông, hè phố, lan can… đảm bảo chất lượng, mỹ thuật.

Ngày 16/9, Văn phòng UBND TP Hà Nội ban hành công văn thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Trọng Đông về việc chỉnh trang đảm bảo mỹ quan hai bên sông Tô Lịch.

Theo đó, để đảm bảo mỹ quan đô thị, tạo môi trường “xanh, sạch, đẹp” hai bên sông, Phó Chủ tịch Hà Nội giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp Thành phố (Ban Quản lý) chỉ đạo nhà thầu, đơn vị thi công, tập trung nhân lực, vật lực đẩy nhanh tiến độ hoàn trả các hạng mục kè bờ sông, hè phố, lan can… đảm bảo chất lượng, mỹ thuật.

Nhiều đoạn lan can sông Tô Lịch xuống cấp

Ban Quản lý phối hợp với Sở Xây dựng nghiên cứu có giải pháp hoàn chỉnh các cửa xả, họng xả hai bên sông (đoạn từ đường Hoàng Quốc Việt đến Ngã Tư Sở và ống dẫn nước từ hồ Tây bổ cập cho sông Tô Lịch) đảm bảo mỹ quan đô thị (đặt chậu cây xanh, trồng cây khóm, cây bụi che chắn vị trí các cửa xả, đường ống dẫn nước….).

Lãnh đạo TP Hà Nội cũng giao UBND các phường: Tây Hồ, Ngọc Hà, Cầu Giấy, Nghĩa Đô, Láng, Giảng Võ, Yên Hòa, Thanh Xuân, Đống Đa tập trung chỉ đạo công tác vệ sinh môi trường hai bên sông. Đồng thời phối hợp với Ban Quản lý và Sở Xây dựng rà soát, chỉnh trang hè phố, lan can, cây xanh, bồn hoa… hai bên sông đảm bảo mỹ quan đô thị.

Ngày 9/9, nước từ hồ Tây đã được bổ cập vào sông Tô Lịch tạo diện mạo mới cho dòng sông. Từ đó đến nay, nước sông xanh mát, nhiều loài cá xuất hiện bơi tung tăng trên dòng sông Tô Lịch.

Đại diện Ban Quản lý cho biết tuyến ống riêng dẫn nước từ hồ Tây gồm 2 đường ống HDPE song song với đường kính D1200.

Dự kiến trước ngày 20/9 sẽ dẫn nước sau xử lý từ nhà máy xử lý nước thải Yên Xá để bổ cập cho sông Tô Lịch. Nước sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải Yên Xá sẽ được dẫn về sông Tô Lịch với lưu lượng khoảng 200.000m3/ngày đêm và khi đó sông Tô Lịch sẽ chính thức có dòng chảy, với mực nước duy trì 3,5m.

Trần Hoàng
