Xã hội

Google News

TPHCM thông báo thời điểm chấm dứt bộ phận 'một cửa' tại sở, ngành

Ngô Tùng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Hết ngày 26/12, bộ phận một cửa tại các sở, ban, ngành sẽ kết thúc việc tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của mình, kể cả Văn phòng UBND TPHCM.

Ngày 23/12, UBND TPHCM thông báo về việc kết thúc tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính tại sở, ban, ngành và thực hiện tiếp nhận, trả kết quả hồ sơ hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố.

Việc này nhằm thực hiện chủ trương cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; tổ chức thống nhất, đồng bộ cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

img-0271.jpg
Hết ngày 26/12, bộ phận một cửa của các sở, ban, ngành kết thúc việc tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của mình. Ảnh: Ngô Tùng

Theo đó, đến hết ngày 26/12, bộ phận một cửa của các sở, ban, ngành kết thúc việc tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của mình, kể cả Văn phòng UBND TPHCM.

Cùng với đó, kể từ ngày 27/12, bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân được thực hiện tập trung tại trụ sở Trung tâm Phục vụ hành chính công TPHCM (số 43 đường Nguyễn Văn Bá, phường Thủ Đức).

Các hồ sơ đã tiếp nhận và đang trong quá trình giải quyết tại các sở, ban, ngành thì sẽ được tiếp tục xử lý theo quy định.

Kết quả giải quyết hồ sơ đã tiếp nhận trước ngày 27/12 sẽ được chuyển về Trung tâm Phục vụ hành chính công TPHCM để trả cho tổ chức, cá nhân theo lịch hẹn hoặc theo yêu cầu.

UBND TPHCM giao các sở, ban, ngành tuyên truyền rộng rãi đến người dân về việc chấm dứt tiếp nhận, trả kết quả tại đơn vị, đồng thời kết thúc hoạt động của bộ phận một cửa. Các đơn vị phải niêm yết công khai, hướng dẫn rõ việc thay đổi địa điểm tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả về địa chỉ số 43 đường Nguyễn Văn Bá, phường Thủ Đức.

Các sở, ban ngành cũng phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố trong quá trình luân chuyển hồ sơ, đảm bảo thông suốt, không bị gián đoạn.

Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm cử cán bộ công nghệ thông tin trực hỗ trợ tại trung tâm để kết nối dữ liệu, đảm bảo ứng phó kịp thời nếu có sự cố kỹ thuật vào các ngày 27 và 29/12.

Ngô Tùng
#kết thúc #tiếp nhận hồ sơ hành chính #thủ tục hành chính #bộ phận một cửa #Trung tâm Phục vụ hành chính công TPHCM

