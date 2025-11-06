Hà Nội dừng phương án lấy nước sông Hồng bổ cập cho sông Tô Lịch theo dọc đường Võ Chí Công

TPO - Hà Nội dừng nghiên cứu lấy nước từ sông Hồng bổ cập cho sông Tô Lịch theo phương án chạy dọc đường Võ Chí Công. Dự án mới sẽ theo hướng từ trạm bơm Thụy Phương đến Phạm Văn Đồng (qua kênh Thụy Phương hiện trạng), khu đô thị Tây hồ Tây, đường Vành đai 2.5, đường Hoàng Quốc Việt ra sông Tô Lịch với chiều dài khoảng 7km.

Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa thông báo kết luận của Phó chủ tịch Dương Đức Tuấn tại cuộc họp về tình hình triển khai các dự án thoát nước, phương án bổ cập nước sông Tô Lịch và đầu tư xây dựng hồ điều hòa theo quy hoạch.

Theo đó, lãnh đạo UBND TP thống nhất dừng nghiên cứu lấy nước từ sông Hồng bổ cập cho sông Tô Lịch theo phương án chạy dọc đường Võ Chí Công; triển khai nghiên cứu phương án mới theo đề xuất của Sở Xây dựng và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp.

Dự án mới sẽ theo hướng từ trạm bơm Thụy Phương đến Phạm Văn Đồng (qua kênh Thụy Phương hiện trạng), khu đô thị Tây hồ Tây, đường Vành đai 2.5, đường Hoàng Quốc Việt ra sông Tô Lịch với chiều dài khoảng 7km (khoảng 3km đi theo mương hở, khoảng 4km đi theo cống hiện trạng) dẫn về sông Tô Lịch.

Phương án đường ống từ sông Hồng dọc theo đường Võ Chí Công sẽ dừng nghiên cứu triển khai

Dự án sẽ nghiên cứu kỹ các cốt cao độ, chất lượng nguồn nước để bổ cập cho sông Tô Lịch được ổn định, luôn duy trì dòng chảy, tạo cảnh quan hai bên tuyến mương Thụy Phương và duy trì mực nước sông Tô Lịch ở mức 4-4,5m.

Đồng thời, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục rà soát xử lý các điểm giao cắt, đảm bảo khả năng kết nối với dự án thoát nước lưu vực tả Nhuệ, hệ thống thu gom nước thải nhà máy xử lý nước thải Tây sông Nhuệ, kết nối mương hở Nguyễn Hoàng Tôn hiện trạng, các hồ điều hòa...

Dự án mới này nhằm hình thành tuyến kênh đa chức năng kết hợp với việc thiết kế cảnh quan đô thị hai bên tuyến mương Thụy Phương sau khi cải tạo sẽ được quy nạp vào quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật, điều chỉnh quy hoạch phân khu đô thị H2-1 để khớp nối đồng bộ với dự án cải tạo chỉnh trang, tái thiết công viên hai bên sông Tô Lịch đang được nghiên cứu triển khai.

Đường ống bổ cập nước sông Tô Lịch

Bên cạnh đó, dự án này cũng hỗ trợ thoát nước, giảm thiểu úng ngập cho các khu vực như Ecohome, Resco, Võ Chí Công, Nam Thăng Long, kết nối với hồ điều hòa trong công viên Hòa Bình, công viên Hữu Nghị…

Song song với đó, dự án còn bổ sung hướng thoát ra sông Nhuệ và sông Tô Lịch, lâu dài sẽ bổ cập cho các sông Lừ, Sét… và phục vụ tưới cho diện tích nông nghiệp hiện có.

UBND TP Hà Nội giao Sở Xây dựng Hà Nội chủ trì, tổ chức rà soát tham mưu, báo cáo thành phố ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp Dự án cải tạo tuyến kênh Thụy Phương để vừa bổ cập nước cho sông Tô Lịch; nghiên cứu tiếp tục nạo vét sông Tô Lịch để vừa làm sạch môi trường lòng sông, vừa tạo dung tích chứa vào mùa mưa.