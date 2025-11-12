Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhịp sống Thủ đô

Google News

Hà Nội chi 869 tỷ đồng xây công trình khẩn cấp để bổ cập nước sông Tô Lịch và chống ngập

Trần Hoàng
TPO - Ngoài việc bổ cập nước cho sông Tô Lịch, dự án còn nhằm tăng cường giải quyết úng ngập cục bộ khu vực Resco, Ecohome, Ngoại giao đoàn, Tây Hồ Tây, Ciputra và vùng lân cận.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp cải tạo tuyến kênh Thụy Phương bổ cập nước cho sông Tô Lịch và tăng cường giải quyết úng ngập cục bộ khu vực Resco, Ecohome, Ngoại giao đoàn, Tây Hồ Tây, Ciputra và lân cận.

Tổng mức vốn của dự án khoảng 869 tỷ đồng. Thời gian dự kiến hoàn thành dự án trong quý III/2026, trong đó hoàn thành các hạng mục chính trước mùa mưa năm 2026.

image.jpg
Đường ống bổ cập nước cho sông Tô Lịch

UBND TP Hà Nội cho biết việc xây dựng công trình này nhằm đảm bảo cung cấp nguồn nước chất lượng, ổn định, tăng cường lưu lượng để duy trì dòng chảy môi trường cho sông Tô Lịch từ nguồn nước sông Hồng.

Công trình này được kỳ vọng giúp cải thiện tình trạng ô nhiễm, tạo cảnh quan đô thị và hỗ trợ tiêu thoát nước, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

Dự án cũng nhằm hỗ trợ tiêu thoát nước cho tiểu lưu vực Cổ Nhuế theo hướng ra sông Nhuệ và sông Tô Lịch (giảm úng ngập cho khu vực Đông Ngạc, Resco, Ecohome, Đoàn Ngoại giao, Tây Hồ Tây, Ciputra...) và tưới cho diện tích nông nghiệp hiện có.

Hà Nội giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp TP là đơn vị quản lý, thực hiện xây dựng công trình và là chủ đầu tư dự án.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp TP cũng được giao rà soát chi tiết các hạng mục dự kiến để có phương án xử lý cho phù hợp trong trường hợp dự án có khối lượng trùng lặp với dự án, công trình khác, đảm bảo không trùng lặp, không lãng phí, thất thoát vốn đầu tư.

UBND TP Hà Nội yêu cầu các phường Đông Ngạc, Xuân Đỉnh, Nghĩa Đô tổ chức thực hiện giải tỏa mặt bằng, bàn giao mặt bằng và tạo mọi điều kiện cho chủ đầu tư trong việc tổ chức triển khai thực hiện dự án theo chức năng, nhiệm vụ.

Trần Hoàng
#Dự án cải tạo sông Tô Lịch #Giải quyết ngập úng đô thị #Xây dựng công trình khẩn cấp #Quản lý nguồn nước và chất lượng #Cải thiện cảnh quan và môi trường #Quản lý dự án đầu tư hạ tầng #Giảm ngập khu vực nội thành #Hỗ trợ tiêu thoát nước và nông nghiệp

