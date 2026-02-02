Sở Xây dựng TPHCM nói gì về đề xuất dừng chỉnh trang chợ Bến Thành, Hồ Con Rùa?

TPO - Theo Sở Xây dựng TPHCM, hình khối màu sơn tại quảng trường trước chợ Bến Thành hiện chỉ là phương án tạm thời trong khi chờ thực hiện phương án xây dựng tổng thể kết hợp quảng trường cảnh quan, giao thông, trung tâm công trình ngầm đô thị.

Tối 2/2, Sở Xây dựng TPHCM cho biết đã nhận được văn bản đề xuất của Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM về việc dừng công tác chỉnh trang khu vực chợ Bến Thành và hồ Con Rùa.

Sở Xây dựng TPHCM đánh giá, việc chỉnh trang đối với công trình di tích chợ Bến Thành và các công trình không phải là di tích như đài tháp, hồ nước, lối đi khu vực Hồ Con Rùa cùng việc chỉnh trang các công trình mặt tiền tại các khu vực trên ở TPHCM sau khi chỉnh trang đã tạo cảnh quan sạch đẹp, tươi mới cho khu vực trung tâm, được người dân quan tâm và trở thành điểm đến check-in những ngày qua.

Khối màu sơn tại quảng trường trước chợ Bến Thành hiện chỉ là phương án tạm thời. Ảnh: Anh Nhàn.

“Đối với công tác bảo tồn công trình di tích (chợ Bến Thành, nhà Hoả Xa) được chỉnh trang theo hướng bảo tồn nâng cấp chất lượng công trình, sơn theo màu cũ nguyên bản kết hợp làm sạch và bảo tồn các chi tiết kiến trúc”, lãnh đạo Sở Xây dựng TPHCM thông tin.

Trong quá trình triển khai, Sở Xây dựng TPHCM nhận được nhiều phản hồi tích cực và góp ý, trao đổi. Sở Xây dựng luôn cầu thị lắng nghe và đã tổ chức đánh giá, kiểm tra thực địa, trao đổi nhiều lần về thay đổi màu sơn với đơn vị tài trợ.

“Riêng hình khối màu sơn tại quảng trường trước chợ Bến Thành hiện chỉ là phương án tạm thời (trong phạm vi tiểu đảo giao thông), trong khi chờ thực hiện phương án xây dựng tổng thể kết hợp quảng trường cảnh quan, giao thông, trung tâm công trình ngầm đô thị. Hình khối màu sơn trên nền quảng trường được thay đổi dễ dàng theo các phong cách và thời gian khác nhau”, lãnh đạo Sở Xây dựng TPHCM khẳng định.

Sở Xây dựng TPHCM đánh giá, việc chỉnh trang các công trình, tuyến phố đã được đơn vị tài trợ triển khai tích cực, tâm huyết với mục tiêu chung làm đẹp và chỉnh trang, nâng cấp không gian kiến trúc đô thị trung tâm TPHCM và phù hợp theo quy định về bảo tồn công trình di tích kiến trúc, hài hoà giữa yếu tố văn hóa và thẩm mỹ, giữa ký ức và hiện đại.

Ngày 2/2, Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM đã gửi văn bản đến Sở Xây dựng TPHCM liên quan việc chỉnh trang một số tuyến đường, nút giao thông và công trình công cộng trên địa bàn TPHCM do Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền tài trợ và trực tiếp thi công.

Theo đó, Sở Quy hoạch - Kiến trúc đề nghị Sở Xây dựng tạm dừng triển khai chỉnh trang tại khu vực quảng trường trước chợ Bến Thành và vòng xoay Hồ Con Rùa. Đồng thời, yêu cầu Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền khẩn trương cung cấp phương án thi công đang thực hiện, có nội dung giải trình rõ sự khác biệt so với phương án đã được UBND TPHCM chấp thuận trước đó.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc cũng đề xuất tổ chức cuộc họp lấy ý kiến của các cơ quan chuyên môn và hội nghề nghiệp như Hội Kiến trúc sư, Hội Quy hoạch, Hội Mỹ thuật cùng các chuyên gia về kiến trúc, cảnh quan đô thị.

Vòng xoay Hồ Con Rùa cũng gây nên nhiều tranh cãi với màu sơn. Ảnh: Anh Nhàn.

Trên cơ sở các ý kiến góp ý, doanh nghiệp tài trợ sẽ hoàn thiện phương án chỉnh trang đối với các khu vực quảng trường trước chợ Bến Thành, vòng xoay Hồ Con Rùa, vòng xoay Ngã 6 Phù Đổng, báo cáo UBND TPHCM xem xét, quyết định.

Trước đó, UBND TPHCM đã chấp thuận cho Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền tài trợ và triển khai thi công chỉnh trang 7 tuyến đường, nút giao thông và công trình công cộng, gồm khu vực quảng trường trước chợ Bến Thành, vòng xoay Ngã 6 Phù Đổng, vòng xoay Hồ Con Rùa, các tuyến đường Nguyễn Huệ, Đồng Khởi, Hàm Nghi, Hai Bà Trưng. UBND TPHCM giao Sở Xây dựng chủ trì tổ chức triển khai thực hiện.

Công việc dự kiến hoàn tất trước ngày 10/2, sử dụng nguồn vốn xã hội hóa do Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền tài trợ. Sở Xây dựng là cơ quan chủ trì, phối hợp các sở, ngành và chính quyền địa phương triển khai.

Tuy nhiên, sau 2 tuần thi công, màu sắc ở các khu vực chợ Bến Thành, vòng xoay Hồ Con Rùa có nhiều ý kiến trái chiều về tính thẩm mỹ, cảnh quan.