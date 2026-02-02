Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Ông Phạm Dứt Điểm làm Giám đốc Sở Ngoại vụ TPHCM

Ông Phạm Dứt Điểm, Quyền Giám đốc Sở Ngoại vụ TPHCM, được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Ngoại vụ TPHCM.

Ngày 2/2, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Bộ, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã trao Quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm Cục trưởng Cục Quản trị Tài vụ và Giám đốc Sở Ngoại vụ TPHCM.

Theo báo Thế giới và Việt Nam, tại buổi lễ, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung trao quyết định bổ nhiệm, tiếp nhận ông Lê Tuấn Anh, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Công sản, Bộ Tài chính, đến công tác tại Bộ Ngoại giao và bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Quản trị Tài vụ, Bộ Ngoại giao.

Cũng tại buổi lễ, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung trao quyết định bổ nhiệm ông Phạm Dứt Điểm, Quyền Giám đốc Sở Ngoại vụ TPHCM, giữ chức Giám đốc Sở Ngoại vụ TPHCM.

bng-anh-3.jpg
Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Lê Tuấn Anh, tân Cục trưởng Cục Quản trị Tài vụ.
bng-anh-5.jpg
Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Phạm Dứt Điểm, tân Giám đốc Sở Ngoại vụ TPHCM.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung khẳng định việc tiếp nhận và bổ nhiệm các đồng chí lãnh đạo lần này là sự ghi nhận quá trình rèn luyện, phấn đấu bền bỉ, năng lực chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn đã được kiểm chứng qua nhiều vị trí công tác. Đồng thời, đây cũng là sự tin tưởng giao phó trọng trách trong bối cảnh Bộ Ngoại giao và ngành ngoại vụ địa phương đang đứng trước những yêu cầu ngày càng cao về tính chuyên nghiệp, kỷ cương, minh bạch và hiệu quả, đặc biệt trong quản lý tài chính - tài sản công cũng như trong triển khai công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế.

bng-anh-1.jpg
Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, nhấn mạnh yêu cầu nâng cao kỷ cương, hiệu quả trong công tác quản lý và đối ngoại.

Bộ trưởng nhấn mạnh, trên cương vị công tác mới, các đồng chí được bổ nhiệm cần nhanh chóng nắm bắt tình hình, chủ động thích ứng với yêu cầu nhiệm vụ; tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương hành chính; tăng cường đoàn kết, thống nhất trong nội bộ đơn vị.

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với các đơn vị trong và ngoài Bộ, qua đó góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được giao, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đối ngoại, phục vụ thiết thực cho sự nghiệp phát triển đất nước.

Báo Thế giới và Việt Nam
