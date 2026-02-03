Hyundai Tucson ‘lột xác’ với thiết kế mới

TPO - Hyundai đang chuẩn bị một đợt nâng cấp lớn cho Tucson – mẫu SUV bán chạy của hãng, với sự thay đổi rõ rệt về phong cách khi bỏ bớt các đường nét bo tròn để chuyển sang diện mạo vuông vức, mạnh mẽ hơn.

Theo các thông tin ban đầu, Tucson thế hệ mới được cho là lấy cảm hứng từ concept CRATER ra mắt cuối năm ngoái và áp dụng ngôn ngữ thiết kế “Art of Steel” mới của Hyundai. Ngoại hình nhấn mạnh các đường thẳng rõ nét với dáng tổng thể vuông vức, tạo khác biệt rõ rệt so với thế hệ tiền nhiệm.

Ở phần đầu xe, dải đèn LED định vị ban ngày kiểu pixel được tạo hình kéo xuống cụm đèn chính. Nắp ca-pô dạng vỏ sò ôm sát chắn bùn trước, trong khi lưới tản nhiệt được mở rộng.

Phác họa thiết kế của Hyundai Tucson thế hệ tiếp theo. Ảnh: Carscoops

Nhìn từ bên hông, xe có ốp nhựa thân xe dày, đường gân hông hơi nhô cao cùng các chi tiết vòm bánh xe được tạo hình góc cạnh. Cột A sơn màu tương phản gợi liên tưởng đến phong cách Range Rover, trong khi kính cửa sổ phía sau được làm nông và dựng đứng hơn. Phía đuôi xe hoàn thiện bằng cụm đèn hậu LED dạng dọc thanh mảnh và hệ thống ống xả một đầu ra.

Song song với hướng thiết kế ngoại thất mới, Hyundai cũng làm mới khoang cabin bằng loạt công nghệ mới. Theo đó, Tucson mới dự kiến là mẫu xe đầu tiên ra mắt hệ điều hành Pleos Connect thế hệ tiếp theo của Hyundai, đi kèm màn hình cảm ứng trung tâm theo phong cách Tesla và một hệ sinh thái ứng dụng, kết nối phong phú.

Thiết kế cabin cũng sẽ đồng bộ với ngoại thất theo hướng góc cạnh, với các chi tiết như đường chéo trên ốp cửa và những mảng trang trí dọc trên táp-lô. Tổng thể bố cục được kỳ vọng vẫn giữ sự cân bằng giữa nút bấm vật lý và điều khiển số.

Một thay đổi đáng chú ý khác là cần số có thể được chuyển từ bệ trung tâm lên cột lái, giúp giải phóng không gian giữa hai ghế trước và tăng tính tiện dụng.

Về động cơ, Hyundai Tucson được cho là sẽ không còn động cơ diesel 2.0L từng xuất hiện tại nhiều thị trường. Thay vào đó, hãng tinh gọn danh mục truyền động theo hướng điện hóa, tập trung vào phiên bản hybrid 2.0L và plug-in hybrid 1.6L.

Các biến thể hybrid nhiều khả năng sử dụng hệ thống HEV nâng cấp từ công nghệ hiện tại của Hyundai, trong khi bản plug-in hybrid được kỳ vọng có khả năng chạy thuần điện khoảng 100 km.

Ngoài ra, cũng có đồn đoán rằng Hyundai có thể bổ sung phiên bản thiên về thể thao, thậm chí mang nhãn N với hiệu năng cao để cạnh tranh với Toyota RAV4 GR Sport.

Những nâng cấp quan trọng được kỳ vọng sẽ giúp Tucson duy trì được vị thế là xe Hyundai bán chạy nhất tại Mỹ. Hãng dự kiến sẽ giới thiệu bản thế hệ mới vào cuối năm nay, trước khi bắt đầu mở bán tại các thị trường trọng điểm từ đầu năm 2027.

Giá bán được kỳ vọng sẽ ở mức cạnh tranh trong phân khúc SUV cỡ C - nơi các mẫu xe Nhật như Toyota RAV4 và Honda CR-V đang chiếm ưu thế, bên cạnh Mazda CX-5 thế hệ mới, Subaru Forester, Mitsubishi Outlander…

Tại Việt Nam, Tucson là mẫu xe Hyundai được khách hàng trong nước mua nhiều nhất. Tính trong năm 2025, mẫu SUV cỡ C này đã bán được 9.243 xe, chiếm 17,36% trong tổng doanh số của hãng.